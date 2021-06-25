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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يصعد محمد حمدي وأحمد محمود للتدريب مع الفريق الأول بالزمالك

صدى البلد

ينتظم الثنائي محمد حمدي مدافع فريق ٩٩ بنادي الزمالك ، وأحمد محمود الظهير الأيمن لفريق ٢٠٠٣، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، في الخامسة عصر اليوم.

وتم تصعيد الثنائي بناء على قرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد متابعة الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

ويهدف الجهاز الفني للفريق الأول، خلال الفترة الأخيرة لتصعيد عدد من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول وذلك لاكتساب الخبرات والاعتماد عليهم.

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حسين لبيب يكشف كواليس تحديد عقد زيزو مع الزمالك

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب في تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي تمديد عقد زيزو عقب الجلسة التي جمعت إدارة النادي واللاعب.

وكان الزمالك قد نجح مؤخراً في تمديد عقد اللاعب محمود حمدي "الونش" في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق.

 

والد زيزو : نجلي في الزمالك حتى الاعتزال 

وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك ، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بنادي الزمالك في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر 

 

أعرب أحمد سيد زيزو عن سعادته بتمديد عقده مع نادي الزمالك في الفترة الحالية لمدة ثلاثة مواسم جديدة، موضحا أن استمراره في القلعة البيضاء أمر مهم له.


ووجه زيزو الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على حسم ملف تمديد عقده، وأضاف اللاعب أنه تعرض لضغوطات شديدة في الفترة الماضية بعدما ترددت أنباء عن توقيعه لأندية أخرى، وشدد على أنه يحب جماهير الزمالك ويدرك أن الجماهير تحبه وتقدره أيضا.


وأوضح زيزو أنه جدد عقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم مضيفا أنه صادفه سوء حظ في فترة سابقة قبل أن يبدأ في استعادة مستواه، موضحا أن الزمالك يركز حاليا من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر.

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