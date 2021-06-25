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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجميع يتحدث عن وجهته المقبلة .. الزمالك يحتفل بتجديد عقد زيزو لمدة ٣ مواسم

صدى البلد

احتفل ادي الزمالك  بتجديد عقد احمد سيد زيزو نجم الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة .

ونشر الحساب الرسمي ل الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ زيزو. 

 

وعلقت :" الجميع كان يتحدث عن وجهة زيزو المقبلة، لكن... أحمد السيد زيزو يمدد تعاقده مع نادي الزمالك لثلاث مواسم قادمة. "

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حسين لبيب يكشف كواليس تحديد عقد زيزو مع الزمالك

والد زيزو : الزمالك يضيف للاعبين.. ونجلي مستمر بالنادي حتى الاعتزال

 

وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

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وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك ، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر .

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