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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل المفاوضات مع ملاك السفينة "إيفر جيفن"

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن القناة يحدث لها تطور بشكل كبير وواضح من أجل إرضاء العملاء، منوها إلى أن حادثة السفينة الجانحة أمر طارئ وغير مقصود ولهذا كان من الضروري استخدام طريقة ودية مع الطرف الآخر لإيجاد حلول.
 

وأضاف "أسامة ربيع" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مالكي السفينة "إيفرجين" عملاء مهمين للقناة ولهم العديد من المراكب التي تمر بشكل دوري عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن قضية السفينة مازالت مستمرة والتأجيل الأخير كان بطلب من مالك السفينة لدراسة حل الأزمة وديا.
 

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الأحدث في الشرق الأوسط.. أسامة ربيع يتحدث عن كراكة مهاب مميش

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أسامة ربيع يكشف عن حديث جمعه بالرئيس بعد حل أزمة السفينة الجانحة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس بأنه لم يكن هناك أي عداء سواء مع طاقم السفينة إيفر جيفن أو الشركة المالكة لها أو التوكيل الملاحي أثناء المفاوضات وإن التعامل معهم كان يتم بشفافية تامة، مشيرًا إلى أن أزمة السفينة الجانحة أصبحت تاريخ وذكرى وإنه سيتم العمل على إنشاء إدارة قانونية للتفاوض الدولي في الهيئة بدلا من الاستعانة بمكاتب من الخارج.
 

وأشار رئيس هيئة قناة السويس: إلى أن القناة ستعمل على إنشاء إدارة قانونية للتفاوض الدولي في القضايا الخاصة بها بدلا من الاستعانة بمكاتب خارجية.
 

ولفت عن أن هناك إنفراجة واضحة في قضية السفينة الجانحة، متابعا: أصبح هناك تقارب في وجهات النظر ومن المتوقع أن ننهي هذه القضية خلال الأيام القاضية، مشددا على أن أزمة السفينة الجانحة أصبحت تاريخ وذكرى ودرس تاريخي لنا.

وأشار إلى أن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مر ما يقارب من 57 سفينة من الساحل الشمالي الامريكي نتيجة للتخفيضات، منوها إلى أن طريقة الحجز الخاصة بالقناة كانت عقيمة ومتأخرة ولكن نتيجة التطور التكنولوجي الذي حدث اصبح الحجز يتم في أسرع وقت، وكذلك الأمر بالنسبة لخدمات الدفع.
 

وأكد على أن كراكة مهاب مميش تعد أحدث كراكة متواجده في الشرق الأوسط، بطول يصل إلى 147 متر ونصف وتعمل في أعماق تتراوح من 8 إلى 35 متر، مسترسلا: كراكة مهاب مميش تستطيع أن تعمل في القاع الصخري.

وفى سياق متصل، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إنه تم توقيع عقد الإتفاق المبدئي لإنهاء التفاوض الودي بين قناة السويس ومالك السفينة "ايفر جيفين"، والتي سبق وأن جنحت بالمجري الملاحي للقناة مارس الماضي في الترقيم 151 بمدخل مدينة السويس.


أضاف " ربيع"، أن نسبة التخفيض قريبة من المبلغ الأخير من قيمة الخسائر والذي أعلنته قناة السويس، قائلا إنه لم يبتعد عن 550 مليون دولار، مشيرا الي عقد مؤتمر صحفي لتوقيع الاتفاق النهائي، منتصف الأسبوع المقبل.


 

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