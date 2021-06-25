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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية: مستحيل ترك 100 مليون مصري بدون نهر النيل

صدى البلد

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده  لن تترك الـ100 مليون مصري بدون مياه، مردفا:"هذا مستحيل، ولكن سنسعى لعقد جلسات حوار مثمرة بين الأطراف الثلاثة للوصول لحل سلمي وليس هناك حل آخر".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " مساء DMC" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" نهر النيل هام جدا للشعب المصري، ودائما ما تقدم الولايات المتحدة كل الحلول المرضية للأطراف الثلاث".

وأشار إلي أن أمريكا قد أرسلت مبعوثها الخاص للشأن الأفريقي وبيده أوراق سد النهضة لاستئناف الحوار المثمر من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع، معقبا: "الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعم الجهود لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بمفاوضات السد الإثيوبي، وتستعد للقيام بدور إيجابي حال طلب الدول الثلاث ذلك".

ولفت إلي أن هناك دورا هاما وإيجابيا تلعبه الولايات المتحدة تجاه أزمة السد الأثيوبي، ويجب على الدول الثلاث الجلوس على طاولة للتوصل لحل بخصوص تلك الأزمة.

تصريحات سابقة
كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن آخر المستجدات الخاصة بـ سد النهضة، بالقول إنه من الجانب الفنى لا يوجد شئ جديد، ولذلك ننتظر حتى يكون هناك أمر جديد.

و قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع تبطين الترع، من أجل المواطن المصري، إلا أن هناك بعض المواطنين مازالوا مستمرين في إلقاء القمامة بالترعة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مجهودا كبيرا من أجل توعية المواطنين للحفاظ على المشروع، وهناك قرارات تصدر ضد من يقوم بتدمير ما قامت به الدولة.


ولفت إلى أن الأموال التى تم بها تنفيذ مشروع التبطين هى من أموال المصريين ولذلك ننصح المواطنين بالحفاظ على ما تقوم به الدولة.


وعرض برنامج صالة التحرير تقريرا من الشارع بعد عرض صورة لـ إلقاء القمامة في ترعة المريوطية بعد تطويرها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري، أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل المواطن المصري، ولتنفيذ منظومة مشروع الري الحديث، وتبطين الترع، منوها إلى أن الوزارة لديها رؤية فى عملية تبطين الترع التى تتم حاليًا فى معظم المحافظات للحفاظ على المياه.

وزارة الرى توجه رسالة هامة للمواطنين

ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن التبطين يسهل عملية وصول المياه للمواطنين بسهولة، و الحفاظ على المياه، وأيضًا من أجل أن نحصل على إنتاج كبير من الزراعات أن المرحلة الأولى من تبطين الترع تتم على 7000 كيلو متر، وأن الدولة مستمرة فى اطلاق المرحلة الثانية وغيرها حتى يتم تبطين جميع الترع.


وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري أن الـ 7 سنوات الأخيرة شهد قطاع الري طفرة كبيرة على جميع المستويات، فالدولة كانت تنفق سانويًا أمل من أجل عملية تطهير الترع و إزالة الحشائش، ولكن بعد قرار التبطين سيتم المحافظة على المياه أن فكرة وضع أسماك فى الترع المبطنة لـ أكل الحشائش أمر لن يتم تنفيذه حتى الآن، ولكنها فكرة مطروحة.

الخارجية سد النهضة DMC الولايات المتحدة الاعلامي رامي رضوان الخارجية الأمريكية

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