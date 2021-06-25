شاهد.. سرقة آيباد رئيس جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي

السرقة كانت أمام وسائل إعلام مسموعة ومرئية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق موقف محرج تعرض له رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال كلمته في مؤتمر صحفي أمام وسائل إعلام مسموعة ومرئية في جنوب أفريقيا.

وخلال المؤتمر، وعندما طُلب من رئيس جنوب أفريقيا إلقاء كلمته، أعلن رامافوزا أنه فقد جهاز الآيباد الخاص به، وقال إن الجهاز تم سرقته حين انشغل بأشياء أخرى ولم يتسنَّ له معرفة من سرقه.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بعد سرقة الآي باد الخاص به، أن على المرء أن يعتني بأشيائه الشخصية بنفسه ولا يترك أحدا آخر يعتني بها، وسط حالة من الجدل داخل قاعة المؤتمر.

وهذا الموقف لرئيس جنوب أفريقيا ليس أول موقف محرج بين رؤساء العالم، وتكرر ولكن بشكل عكسي مع رئيس آخر.

ففي عام 2011 وبخت وسائل الإعلام في جمهورية التشيك الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس بعد أن ظهر في تسجيل مصور على الانترنت وهو يضع خلسة قلما في جيبه في أثناء مراسم توقيع اتفاق عند زيارته إلى تشيلي، في واقعة وصفها من شاهدوها بأنها سرقة.

وقال المتحدث الرئاسي في التشيك حينها دفاعا عن الرئيس: "الرئيس كلاوس له الحق في أخذ القلم الذي يحصل عليه الرؤساء ووفودهم أثناء الزيارات الرسمية".

وأضاف متحدث رئيس التشيك قائلا "نحن في قلعة براغ نعطي دائما مثل هذا القلم إلى الوفود ومعه دفتر أوراق".