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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة ربيع: انفراجة ودية كبيرة في قضية السفينة الجانحة..وهذه رسالة الرئيس السيسي

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

حل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ضيفا ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وكشف خلال اللقاء عن تطورات قضية السفينة الجانحة..كما كشف عن التطورات التي تحدث في الهيئة..حيث:

رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل المفاوضات مع ملاك السفينة "إيفر جيفن"
الأحدث في الشرق الأوسط.. أسامة ربيع يتحدث عن كراكة مهاب مميش
أسامة ربيع يكشف عن حديث جمعه بالرئيس بعد حل أزمة السفينة الجانحة
الفريق أسامة ربيع يوضح الجانب الإيجابي لأزمة السفينة "إيفرجن"



أكد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن القناة يحدث لها تطور بشكل كبير وواضح من أجل إرضاء العملاء، منوها إلى أن حادثة السفينة الجانحة أمر طارئ وغير مقصود ولهذا كان من الضروري استخدام طريقة ودية مع الطرف الآخر لإيجاد حلول.
 

وأضاف "أسامة ربيع" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مالكي السفينة "إيفرجين" عملاء مهمين للقناة ولهم العديد من المراكب التي تمر بشكل دوري عبر قناة السويس، مشيرا إلى أن قضية السفينة مازالت مستمرة والتأجيل الأخير كان بطلب من مالك السفينة لدراسة حل الأزمة وديا.

وأشار إلى أن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مر ما يقارب من 57 سفينة من الساحل الشمالي الامريكي نتيجة للتخفيضات، منوها إلى أن طريقة الحجز الخاصة بالقناة كانت عقيمة ومتأخرة ولكن نتيجة التطور التكنولوجي الذي حدث اصبح الحجز يتم في أسرع وقت، وكذلك الأمر بالنسبة لخدمات الدفع.
 

وأكد على أن كراكة مهاب مميش تعد أحدث كراكة متواجده في الشرق الأوسط، بطول يصل إلى 147 متر ونصف وتعمل في أعماق تتراوح من 8 إلى 35 متر، مسترسلا: كراكة مهاب مميش تستطيع أن تعمل في القاع الصخري.

وتابع: "روح العاملين خلال الأزمة كان كفيلا بأن يشعرني بالراحة، موضحا: "كنت بشوف وأطمن أن الأزمة دي هتعدي".
 

ونوه إلى أن خطة توسيع قناة السويس كانت متواجدة في خطة 2023، وذلك من أجل تقليل المخاطر، موضحا: عند توسيع البحيرات المرة سيساهم في زيادة عدد السفن ليعبر 6 سفن خلال وقت واحد، مشددا على أن التوسعة ستقلل المخاطر وستبعث رسائل طمأنة للجميع.

 

وأكمل: الرئيس السيسي تساءل عن مدة خطة تطوير وتوسيع القناة وعندما علم بأنها ستحتاج إلى عامين و6 أشهر علق قائلا: "إحنا مش هنضغط عليك المرة دي".

هيئة قناة السويس أسامة ربيع حادثة السفينة الجانحة السفينة إيفرجين قناة السويس اخبار التوك شو

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