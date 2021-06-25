بعد 13 عاما من الوصاية عليها.. بريتني سبيرز تكسر صمتها: نفسي أبقى أم

تحدثت نجمة البوب الامريكية بريتني سبيرز، لأول مرة، عن حياتها الشخصية بعد الهجوم العنيف التي تعرضت له على مدار 13 عاما مضى، واعتذرت لمتابعيها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام، أمس الخميس، لعدم التعامل مع ظروف حياتها الشخصية بمزيد من الشفافية مع جمهورها.

ووفقا لموقع "abc news" الإخباري، أوضحت نجمة البوب ​، التي ناشدت أحد القضاة يوم الأربعاء لإنهاء فترة الوصاية عليها الطويلة ، أنها تستخدم منصة التواصل الاجتماعي كوسيلة للهروب من الواقع، مضيفة أنها كانت غير مرتاحة في إظهار نمط حياتها للجميع بسبب كبريائها.



وكتبت: "لا أريد أن يعتقد الناس أن حياتي مثالية لأنها بالتأكيد ليست كذلك على الإطلاق.. لقد شعرت بالحرج من مشاركة ما حدث لي، ولكن بصراحة، لا اود ان أكون تحت الأضواء وكذلك التظاهر بأنني بخير ساعد بالفعل في تجاوز الأزمة".

وطالبت بريتني سبيرز القاضي بإنهاء فترة الوصاية عليها حتى تعود لحياتها من جديد، خاصة أن النجمة صاحبة الـ 39 عاما لم تتحكم في شؤونها الشخصية أو المالية منذ عام 2008 ، عندما وافق أحد القضاة على قرار الوصاية عليها، وفي ذلك الوقت ، كانت تُظهر سلوكًا غير منتظم بشكل متزايد وتم نقلها إلى المستشفى مرتين.

وفي يوم الأربعاء ، كسرت نجمة البوب صمتها بشأن هذا القرار، وأخبرت قاضية المحكمة العليا في كاليفورنيا "بريندا جي بيني" أنه بسبب قرار الوصاية، أُجبرت على العمل، وسوء المعاملة ولم يُسمح لها بالزواج أو إنجاب طفل.

وقالت: "أنا مصدومة، لست سعيدة، لا أستطيع النوم، أنا غاضبة للغاية ومكتئبة وأبكي كل يوم ، أريد فقط حياتي المعتادة".

إنهاء الوصاية

وحاليًا ، يعمل والدها، جيمي سبيرز ، كحارس مشارك لأملاك ابنته ، بجانب المجموعة المالية Bessemer Trust ، التي عينتها برينتي العام الماضي، وفي السابق عمل جيمي سبيرز أيضًا كحارس شخصي للمغنية مما منحه القدرة على اتخاذ قرارات بشأن رعايتها الطبية على الرغم من أنه ترك هذا المنصب في عام 2019.



لم تتقدم سبيرز بعد بالتماس للمحكمة لإنهاء الوصاية، رغم أنها قالت يوم الأربعاء إنها لم تكن تعلم أنها تستطيع ذلك، قال محاميها المعين من قبل المحكمة ، صموئيل: "إذا وجهتني موكلتي لتقديم التماس لإنهاء الوصاية، فأنا سعيد لفعل ذلك.