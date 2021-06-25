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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم فاروق يعلق على تجديد عقد زيزو مع الزمالك لمدة ٣ مواسم

صدى البلد

أعرب هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق عن سعادته بتجديد عقد احمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لمدة ٣ مواسم جديدة 

 

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" الأخبار السعيدة عن نادي الزمالك تأتي من كل الاتجاهات .الحمد لله ."

 

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب في تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي تمديد عقد زيزو عقب الجلسة التي جمعت إدارة النادي واللاعب.

 

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الجميع يتحدث عن وجهته المقبلة .. الزمالك يحتفل بتجديد عقد زيزو لمدة ٣ مواسم

وكان الزمالك قد نجح مؤخراً في تمديد عقد اللاعب محمود حمدي "الونش" في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق.

اكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على سهولة المفاوضات مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق لتمديد عقده.

وقال لبيب في تصريحات لقناة الزمالك : "تم تمديد عقد زيزو بعد عقد جلسة معه رفقة والده، والمفاوضات انتهت مع اللاعب بشكل سريع وسهل".

وأضاف : "زيزو قال لنا من الجلسة الأولى أنه يريد البقاء في نادي الزمالك، وأنه تحت أمر نادي الزمالك في أي شئ وهو ما سهل من المفاوضات".

 

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أول تعليق من أحمد سيد زيزو عقب التجديد لـ الزمالك 3 سنوات

وتابع : "زيزو من اللاعبين الكبار في الفريق ومن أصحاب المهارات الخاصة، لذلك كان لابد من بقاءه واستمراره معنا لأكبر وقت ممكن".

وقام نادي الزمالك بتمديد عقد اللاعب في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق الأول.

 

والد زيزو : الزمالك يضيف لنجلي وسيستمر حتى الاعتزال 

 

وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك ، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر .

الزمالك أحمد سيد زيزو حسين لبيب محمود حمدي الونش هيثم فاروق تويتر زيزو الاعتزال

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