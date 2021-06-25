ليلى أحمد زاهر تشارك جمهورها إطلالة جديدة بإنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها بـ إطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة ليلى أحمد زاهر معها، وجاءت التعليقات كالآتي : مشاء الله - ربنا يحميكى - منورة يـ قمر .

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يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة و ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وعبرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن بالغ فرحتها بالنجاحات التي حققها مسلسل في بيتنا روبوت، مؤكدة أن ترشيحها لبطولة مسلسل "في بيتنا روبوت" كان مفاجأة بالنسبة لها.

وتابعت ليلى أحمد زاهر، أنه لقيت نفسي بضحك أوي لما قرأت قصة الفيلم، والموضوع كان لذيذ مع فريق العمل والكل يحبني ويعاملني كويس.

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وشاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

و واصل الفنان احمد زاهر ، استعداده لفيلم "الفارس" بممارسة التمارين الرياضية داخل اخدى صالات الجيم.



وشارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورتين له خلال المران وعلق "مساء الفل علي اجمل ناس فيلم فارس "



فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.



" الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.