منذر رياحنة: بكيت عند سماع خبر وفاة الراحل سمير غانم

بدأ الفنان منذر رياحنة حديثه خلال حلقة استضافته ببرنامج "مساء DMC"، بتعزية مقدم البرنامج رامى رضوان بوفاة حماه الفنان الراحل سمير غانم، مؤكداً أن الراحل كان نجما تربت أجيال كاملة على أعماله.

وأشار منذر رياحنة، إلي أنه بكى كثيرا حينما علم بخبر وفاة الفنان سمير غانم، قائلاً: "كعادتى أنا دمعتى قريبة، فنحن تربينا على أعمال الفنان سمير غانم بشدة، وأصبت أنا والبيت كله بحالة من الذهول من واقع الصدمة بمجرد معرفة خبر وفاته، وكان البكاء بالمنزل حقيقى جداً".

وكشف الفنان منذر رياحنة، كواليس مشاركته في مسلسل موسي والذي جسد فيه شخصية نوفل خلال رمضان الماضي.

وقال منذر خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" للمرة الأولى يقدم بالمشهد الواحد تركيبة معقدة، حيث يمثل بالمشهد الواحد شخصا طيبا وخبيثا وعنده عقد نفسية مخيفة.

وأشار إلي أنه فى أول يوم تصوير حاول عمل أى مشكلة باللوكيشن علشان يمشوه، قائلا: "روحت بأول يوم تصوير عايزهم يمشونى من كتر قلقى، والمخرج محمد سلامة عارف ده، كمان كنت خايف جداً إن السيناريو والتقلبات اللى مكتوبة بالشخصية صعبة جداً".

وأردف:"شخصية نوفل عندها مشكلة بالجذور وهى إنه غجرى، مش ابن أصول، فحتى لو اشتغل بالدهب أو حاجة مش هينسى العقدة اللى عنده، لأنها المشكلة الأكبر والأعمق، وهى السبب فى علاقته بوالده اللى شايفها مذنبة بكل شيء سىء حاسس بيه، لأنها السبب إن الناس تقوله يا غجرى، وهو مش عايز ده".



وشارك منذر رياحنة فى شهر رمضان الماضى، فى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وعلي جانب آخر، احتفل الكاتب ناصر عبد الرحمن، بتخرج ابنته “فاطمة”، ونشر مجموعة من الصور له بصحبتها، ومعهم الكاتب عبد الرحيم كمال، وذلك عبر حسابه على “فيس بوك”، وعلق علها: "الحمد لله رب العالمين بنتي وحبيبتي بتتخرج".

وعلى جانب آخر، كان المؤلف ناصر عبدالرحمن، كشف تفاصيل مسلسل موسى، بطولة الفنان محمد رمضان، حيث قال، في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "رحلة مسلسل موسى استمرت 7 شهور بداية من الكتابة والتنفيذ والتصوير والإخراج".

وأضاف ناصر عبد الرحمن: "كما أنه كان هناك تصميم من جميع عناصر عمل المسلسل على استكمال تصوير المسلسل وهناك مشاهد صعبة جدا تم تنفيذها على أكمل وجه داخل المسلسل وأشكر كل من عمل في الجرافيك والتصوير والمونتاج ".

وتابع ناصر عبد الرحمن: "كتائب كثيرة وراء مسلسل موسى أدت إلى تحقيق النجاح الكبير لفريق العمل".

وأكمل ناصر عبد الرحمن :" المسلسل قام على مشاهد في الصعيد والقاهرة والإسكندرية بشخصيات مختلفة، وتم تنفيذ المشاهد دون إحداث خلل بينها في كل من الصعيد والقاهرة والاسكندرية ".

ولفت ناصر عبد الرحمن إلى أنه: "حتى الحلقة الـ 30 كان هناك عنصر مفاجأة، ولم يتوقع أحد النهاية، وسعيد بـ مسلسل موسى لأنه عبارة عن سلسلة قوية، والعناصر المشاركة فيه كان لديها الرغبة في إنجاح العمل الدرامي".

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.