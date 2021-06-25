رشا مهدى بصحبة تامر حسنى فى أحدث ظهور لها | شاهد

نشرت الفنانة رشا مهدى صورة لها مع الفنان تامر حسنى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت رشا مهدى قائلة “ شكرا تامر حسنى على الليلة الجميلة فى الرياض ”.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدى مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من رشا مهدى ، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين،وغيرهم.

ويذكر ان تعرضت حماة تامر حسني، لواقعة نصب واحتيال وسرقة حقيبة يدها وذلك خلال تواجدها في مول العرب بمنطقة 6 أكتوبر على يد شاب ادعى أنه رجل أعمال خليجي.

مواصفات المتهم بسرقة حماة تامر حسني



أجرت المباحث تحرياتها للكشف عن هوية المتهم الذي قام بسرقة حماة تامر حسني في مول العرب والذي استطاعت الكشف عنه بمراجعة اميرات المراقبة الموجودة بمول العرب بمنطقة 6 أكتوبر، حيث تبين أنه شاب في العقد الثالث من عمره ويظهر بمظهر شيك حتى يستطيع ايهام ضحاياه انه ثري ويكون بمنأى عن الشك في كونه لص.

و وكان النجم تامر حسني روج لفيلمه الجديد “مش أنا "، ونشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتدور قصة فيلم مش أنا، حول حالة نفسية ما تصيب حسن، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

يذكر أن انتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك فى بطولة الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



و قالت مخرجة فيلم مش انا سارة وفيق الى ET بالعربى : أن هذا الفيلم كان بمثابة حلم لها ولتامر حسني، وأنها تحمست للفكرة ورأتها مختلفة جدا عندما عرضها عليها، واضافت قائلة أول مرة تامر يعمل كوميديا سوداء والفيلم مختلف تماما عن كل أفلامه وعامل مجهود بدني وعصبي رهيب يستاهل عليه أوسكار.