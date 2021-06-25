تسريب شهادة ميلادة ابنة هاري وميجان ماركل.. ومفاجأة في اسميهما تثير الجدل

تم تسريب الصورة الاولى من شهادة ميلاد "ليليبيت" الابنة الثانية للأمير السابق هاري وزوجته ميجان ماركل، وتم الكشف عن مفاجأة في كتابة البيانات بالشهادة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الكشف عن أن الأمير هاري استخدم لقب صاحب السمو الملكي في شهادة ميلاد ابنته المولودة حديثًا ليليبت ديانا، برغم إعلانه في وقت سابق عن تخليه هو وزوجته عن الحياة والمهام الملكية.

وشهادة الميلاد ، التي كشف عنها موقع الأخبار الأمريكي TMZ ، تحمل الاسم الأول للأمير هاري مسبقا بـ صاحب السمو الملكي واسمه الثاني دوق ساسكس، وفي الوقت نفسه، تمت كتابة اسم ميجان ماركل بشكل غير المكتوب على عقد الزواج، حيث تمت كتابته "راشيل ميجان ماركل ".

تعد شهادة الميلاد وثيقة عامة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، حيث يعيش الزوجان في قصر مونتيسيتو الذي تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه إسترليني، ولكن المثير للجدل هو استخدام الألقاب برغم أنه تم إخبار الأمير هاري (36 عامًا) وزوجته ميجان (39 عامًا) أنهما لم يعدا يستخدمان لقب صاحب السمو الملكي منذ يناير من العام الماضي في أعقاب تخليهما عن الحياة الملكية.

وفي بيان صدر في ذلك الوقت، قال قصر باكنجهام إن الزوجين لم يعد بإمكانهما استخدام الألقاب لأنهما لم يصبحا من أفراد العائلة المالكة، ومع ذلك ، سُمح للزوجين بالاحتفاظ بألقاب دوق ودوقة ساسكس، التي أهدتها لهما الملكة في يوم زفافهما.

شهدة ميلاد ابنة الأمير هاري وميجان ماركل

يأتي ذلك بعد الإعلان هذا الأسبوع عن شطب لقب صاحب السمو الملكي الأمير هاري من الإشعارات في معرض أزياء ملكي جديد يضم فستان زفاف والدته الأميرة ديانا، وفي الوقت نفسه، يهدد الكشف عن شهادة ميلاد ليليبت بإثارة خلاف ملكي جديد ، مثل الكشف عن شهادة آرشي بعد ولادته في مايو 2019.

شهادة ميلاد آرشي

ولكن عبر الزوجان عن غضبهما عندما أشارت التقارير إلى أن ميجان حذفت أسماءها المسيحية من شهادة ميلاد آرتشي - مما يعني أنها أُدرجت على أنها صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس، مما دفع ذلك آل ساسكس للرد ببيان شديد اللهجة يصر على أن حذف أسمائها المسيحية كان قرارا قد أملاه القصر، كما أكد ذلك وثائق من كبار مسؤولي القصر.

ويأتي الكشف عن شهادة الميلاد بعد الإعلان عن استعداد الأمير هاري لشطب لقب صاحب السمو الملكي من مشاركته في معرض أزياء ملكي جديد يعرض فستان زفاف والدته الأميرة ديانا، ووصفت اللافتات في معرض قصر كنسينجتون الأسبوع الماضي الفساتين التي ارتدتها ديانا بأنها جزء من مقتنيات صاحب السمو الملكي دوق كامبريدج وصاحب السمو الملكي دوق ساسكس.

ولكن اوضح الصندوق المشرف على إعارة الفساتين ان اللافتات والملصقات بها خطأ إداري سيتم تعديله، وبموجب شروط الصفقة التاريخية التي عُقدت في ساندرينجهام العام الماضي، سُمح لدوق ودوقة ساسكس بالاحتفاظ بلقب صاحب السمو الملكي لكنهما لم يستخدمهما مطلقًا.