بعد تصوير جزء منه بالرياض .. تركي آل الشيخ : "وصلني رسايل إيجابية عن فيلم تامر حسني

نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”، يتحدث فيها عن فيلم مش أنا للفنان تامر حسني.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ “ وصلني رسايل كثيره ايجابيه عن فيلم النجم تامر حسني اللي اتصور جزء منه في الرياض منتظر رايكم ”.

ويذكر أن الفنان تامر حسنى وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لتقديمه الدعم والتسهيلات لإنجاز تصوير فيلمه الجديد “مش أنا” برعاية هيئة الترفيه والذى تم تصويره في مصر والسعودية.

وكتب الفنان تامر حسنى عبر حسابه بموقع تويتر "كل الشرف لرعاية معاليكم لفترة التصوير بالمملكة السعودية لفيلمي الجديد مش أنا فعلاً أهل كرم و دا مش جديد عليكم.

وتابع : شكراً معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي و شكراً جميع أفراد الهيئة والشعب السعودي الحبيب الغالي على حسن الاستضافة".

ورد عليه آل الشيخ قائلا “اتى نجم كبير وناجح".. ووضع علم مصر والسعودية وقلب أحمر.



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فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.



تفاصيل فيلم مش انا



قالت مخرجة فيلم مش انا سارة وفيق الى ET بالعربى : إن هذا الفيلم كان بمثابة حلم لها ولتامر حسني، وأنها تحمست للفكرة ورأتها مختلفة جدا عندما عرضها عليها، واضافت قائلة أول مرة تامر يعمل كوميديا سوداء والفيلم مختلف تماما عن كل أفلامه وعامل مجهود بدني وعصبي رهيب يستاهل عليه أوسكار.

أضافت سارة وفيق أن “تامر” يجسد فى فيلم مش انا شخصية فنان تشكيلي لديه عدة مشاكل مادية واجتماعية بالإضافة لمشكلته الأساسية ويحاول حلها طوال الأحداث مع باقي الأبطال.

وأوضحت سارة : أن الفنان ماجد الكدواني يجسد فى فيلم مش انا دور صديق مقرب ل”تامر”، ودائما يساعده في حل مشاكله، بينما يحل عدد من الفنانين كضيوف شرف ومنهم الفنانة شيرين والفنانة سوسن بدر والفنان بيومي فؤاد وإياد نصار ومحمد عبد الرحمن.