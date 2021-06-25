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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات فى حياة محرم فؤاد

محرم فؤاد
محرم فؤاد

تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد المطرب الراحل محرم فؤاد، أحد أهم نجوم الزمن الجميل، والذي تألق في الغناء والتمثيل وقدم أعمالًا ناجحة .

البداية الفنية

قدمه المخرج الكبير هنري بركات في فيلم "حسن ونعيمة" أمام سعاد حسني، وكان وقتها في الخامسة والعشرين، أما على مستوى الغناء تعاون محرم مع الملحن بليغ حمدي والموسيقار فريد الأطرش، قبل أن يقوم بتلحين أغنياته بنفسه.

وقال فؤاد خلال حوار له في برنامج "لسة فاكر" مع الإعلامية نهال كمال، إن بدايته الفنية كانت عن طريق المنتج حسن رمزي، الذي وقع معه عقد احتكار لمدة 5 سنوات، مضيفًا أنه قابل بعدها المخرج حسن الصيفي، الذي رشحه للمخرج هنري بركات، وأسند له بطولة فيلم "حسن ونعيمة".

واضاف فؤاد أن من علامات نجاحه في الفيلم، ظهور نوع سجاد يحمل اسم "رمش عينه"، تيمنًا بالأغنية التي أداها في الفيلم، مشيرًا إلى أن هناك موقفا لا ينساه، عندما ترك التصوير وسافر إلى الإسكندرية، وبحث عنه المخرج والمنتج ولم يجداه، فنشرا إعلانًا في الجرائد: "نداء إلى محرم فؤاد" موضحًا أن هذا الأمر علمه الالتزام.

عدد زيجاته

كانت حياته الخاصة مثارا للجدل والسبب كثرة زيجاته.كانت أولى زيجات محرم فؤاد من الراحلة تحية كاريوكا، وعقب انفصالهما تزوج بأجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق"، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، ما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك أكثر من مرة.وكانت الزيجة الرابعة للراحل من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا"، وفي نهاية السبعينات تزوج بالممثلة عايدة رياض، لكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة، وآخر زيجات محرم فؤاد كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية.

سبب وفاته

تُوفى محرم فؤاد في 27 يونيو 2002، بأزمة قلبية، عن عمر ناهز 68، بعد أن ترك قرابة 900 أغنية و13 فيلمًا سينمائيًا، ومسرحيتين غنائيتين.

 

سعاد حسني ذكرى ميلاد برنامج لسه فاكر محرم فؤاد عايد رياض

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