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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سلوك الرئيس الروسي

الاتحاد الأوروبي يستبعد عقد قمة مع بوتين

صدى البلد

استبعد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إمكان عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب عدم توافر الشروط اللازمة، على ما أعلن عدد من الزعماء الأوروبيين إثر قمة في بروكسل.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "لم يكن ممكنا الاتفاق اليوم على ضرورة أن نلتقي مع روسيا على أعلى مستوى".

وأضافت: "حددنا مرة أخرى الشروط التي نحن مستعدون بموجبها للعمل والتواصل بشكل أوثق مع روسيا ولم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم على اجتماع للزعماء".

من جهته، قال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، إن الأمر "سابق لأوانه، لأننا حتى الآن لا نرى تغييرا جذريا في سلوك بوتين

من جانب آخر، ثمن الكرملين اقتراحا لعقد قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمل لم ينطلق بعد على تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين أمس الخميس، تعليقا على الموضوع، بأن موسكو تقيم هذه المبادرة إيجابيا، مشيرا إلى تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء آليات للحوار والتواصل بين موسكو وبروكسل.

وتابع: "تحدث الرئيس بوتين عن ذلك مرارا، وتحتاج بروكسل وموسكو على حد سواء في الواقع إلى هذا الحوار، وبطبيعة الحال نتابع عن كثب القمة الأوروبية التي انطلقت أعمالها في بروكسل وما سيأتي خلالها من التقييمات لهذا الحوار المحتمل".

وأكد المتحدث أن مبادرة عقد القمة تعود إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتحظى بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن المناقشات الرئيسية بشأنها ستدور بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكر أنه ليست هناك أي تحضيرات لعقد القمة حاليا، موضحا أنه من المهم جدا إدراك ما إذا كان هناك توافق بين أعضاء التكتل الأوروبي بشأن المبادرة.

بوتين الاتحاد الأوروبي ميركل أنجيلا ميركل روسيا موسكو

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