مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 25-6-2021 عدة مباريات، في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرز المواجهات ، لقاء البحرين والكويت في كاس العرب

مواعيد مباريات كأس العرب



البحرين x الكويت - الساعة 7:00 مساء - بي ان سبورتس

مواعيد مباريات الدوري المصري



الجونة x سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء - on time sport 1

غزل المحلة x الاتحاد السكندري - الساعة 7:00 مساء - on time sport 1

أسوان x وادي دجلة - الساعة 7:00مساء - on time sport 2

المصري البورسعيدي x الانتاج الحربي - الساعة9:00 مساء - on time sport 1

كأس العرب للشباب.. السعودية تهزم اليمن بثنائية والعراق يتفوق على لبنان بهدفين



وكان منتخب السعودية للشباب تغلب على منتخب اليمن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب التي تقام في مصر.

وتعادل في الشوط الأول منتخبا السعودية واليمن إيجابيا بهدف لكل منهما.

تقدم عبدالله هادى لمنتخب السعودية في الدقيقة ٢٨ بهدف أول ثم تعادل اليمن عبر النيران الصديقة فى الدقيقة ٢٩ بعد تسجيل لاعب المنتخب السعودي يحي هزازي هدفا في مرمى منتخب بلاده بالخطأ ثم أضاف فى الشوط الثاني بالدقيقة ٦٠ مشارى فهد لاعب الأخضر هدف الفوز الثاني.

فيما نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز على لبنان بهدفين نظيفين عبر اللاعب بلند حسن فى الدقيقة ١٦ وعبدالقادر أيوب فى الدقيقة ٨٣.

وانطلقت الأحد الماضي منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالقاهرة وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربعة مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية –أوزبكستان.

وتقام مباريات بطولة كأس العرب للشباب على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية