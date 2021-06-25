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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محسن: الدنيا معلم حقيقي لكنها تتقاضى أجراً عظيماً

صدى البلد

وجه الفنان محمد محسن ، رسالة لـ متابعيه من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”. 

وكتب محسن " الدنيا معلم حقيقي لكنها تتقاضى أجراً عظيماً ".

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و طرح الفنان محمد محسن، فيديو كليب جديدا عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" وتحمل الأغنية الجديدة اسم "النسيان".

وقام محمد محسن بتصوير الفيديو كليب على مسرح محمد عبد الوهاب والذى كان يطلق عليه مسرح معهد الموسيقى العربية.  

وتعد الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز والكليب من إخراج حسام حامد.

محمد محسن مطرب وملحن وممثل، في حصيلة مشواره الغنائي ألبومين من أغانيه الخاصة، أولاهما "اللف في شوارعك" ومن بعده ألبوم "حبايب زمان"، ومن أشهر أغنياته "من زمان جدًا" و"حضنك حياة" و"تجربة الوحدة"، ووضع بصمته في عالم الدراما والمسرح بعدة أعمال، من بينها مسلسل "زي الورد"، ومسرحية "ليلة من ألف ليلة" بمشاركة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدي.

 

و هنأت الفنانة  هبة مجدي زوجها الفنان محمد محسن بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت هبه مجدي مجموعة صور لهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلقت عليها: " كل سنة وانت بصحة وراحة بال .. كل سنة و انت فنان راقي و مميز و صوتك يملى الدنيا غنا و نجاحات .. كل سنة و انت أب رائع و حنين .. كل سنة و انت حبيبي و معايا وربنا ما يحرمنا منك ابداً" .

وشاركت هبة مجدي في مسلسل موسى الذي تدور أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

محمد محسن هبه مجدى محمد رمضان مسلسل موسى التواصل الاجتماعي

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