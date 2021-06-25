خطوة جديدة لـ سبيس إكس.. 3 أقمار صناعية لإنقاذ الأرض

من المقرر إطلاق ثلاثة أقمار صناعية بريطانية مصممة لمراقبة ومعالجة تغير المناخ وتتبع الحياة البرية المهددة بالانقراض، وذلك على صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" اليوم الجمعة.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، تلقت الشركة البريطانية ما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني من وكالة الفضاء البريطانية، من خلال برنامج الشراكة الرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ، لتطوير ثلاثة أقمار صناعية من المقرر انطلاقها من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ومراقبة الحياة البرية المهددة بالانقراض ومعالجة تغير المناخ وانقاذ الأرض.

تصنع لاكونا سبيس ، ومقرها أوكسفوردشاير ، أجهزة استشعار من الممكن أن تعمل لسنوات دون شحنة واحدة للبطارية، ويمكن استخدامها لمراقبة البيئة وتتبع الحياة البرية المهددة بالانقراض ومعالجة تغير المناخ، ومساعدة المزارعين من خلال توفير بيانات عن صحة الماشية والمحاصيل وإدارة المياه والتربة.



يقوم اثنان من الأقمار الصناعية ، التي بنتها "سباير" ، في غلاسكو ، بتطوير روابط بصرية بين الأقمار الصناعية (ISL) لتوفير تغيير تدريجي في كيفية انتقال كميات كبيرة من البيانات من الفضاء إلى الأرض.



وسيمكن هذا مجموعات من الأقمار الصناعية من تقديم كميات كبيرة جدًا من البيانات بسرعة إلى أي مكان في العالم ، بما في ذلك المناطق النائية والريفية ومناطق الكوارث والمحيطات، وسيساعد هذا في تحسين فهمنا للبيئة والحياة البرية المهددة بالانقراض، وتأثيرنا عليها.

مؤتمر تغير المناخ

سيتم إطلاق الأقمار الصناعية على صاروخ من صنع شركة "سبيس إكس"، وهي شركة الطيران الأمريكية التي أسسها الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك في عام 2002.

وقالت وزيرة العلوم أماندا سولواي: "بينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ، كوب 26 ، في جلاسكو في وقت لاحق من هذا العام ، تقود المملكة المتحدة الطريق في استغلال الفضاء لمعالجة تغير المناخ ، وتطوير الأقمار الصناعية التي تمكن علماءنا لمراقبة البيئة".

وتابعت: "بالإضافة إلى دعم طموحاتنا المناخية، ستوفر هذه الأقمار الصناعية البريطانية الصنع ابتكارًا مثيرًا في الاستشعار عن بعد والتتبع، وبدء الصناعة لتقديم خدمات جديدة من شأنها أن تساعد في تحسين حياتنا كلها، وتم بناء القمر الصناعي الثالث بواسطة "إن سبيس ميشان".