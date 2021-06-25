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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة الأوروبية تتفق على تقديم 3 مليارات يورو

الاتحاد الأوروبي يطلب من المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات لتمويل اللاجئين السوريين في تركيا

صدى البلد

طلب قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، من المفوضية الأوروبية أن تقدم  مقترحات عاجلة  لمواصلة  تمويل اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان و أجزاء أخرى في المنطقة.

وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن أعمال القمة الأوروبية التي تنعقد على مدار يومَي 24-25 يونيو الجاري، لبحث مسائل عدة من بينها السوريين في تركيا.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو لحل قضية المهاجرين.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحديث الاتفاقية المبرمة مع أنقرة في العام 2016، التي وافق فيها الاتحاد على دفع مبلغ 6 مليارات يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا، مقابل جهود أكبر من السلطات التركية لوقف تدفق المهاجرين نحو دول القارة الأوروبية.

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ويتضمن اقتراح المفوضية إنفاق 3 مليارات يورو إضافية على برامج الهجرة في تركيا، مع 2.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا، إلا أن مقترحات أخرى وردت في مسوّدة الخطة تنص على أن تمويل الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز التركيز الإنساني الحصري، ليشملَ تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، لا سيما لحدود الاتحاد الشرقية مع تركيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا عام 2016، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.

وفي الفترة الأخيرة كانت تركيا تدعو إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكام

وتستضيف تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري وقد أنفقت أكثر من 40 مليار دولار لتوفير الخدمات الأساسية لهم في قطاعات التعليم والصحة والأمن وغيرها.

 

 

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