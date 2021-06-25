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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد فضل يتغزل في موسمياني ويكشف عن التشكيل الأنسب لـ الأهلي أمام الترجي

صدى البلد

أشاد محمد فضل نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مشددا انه مدرب رائع قادر على إدارة المباريات الصعبة بمهاره مميزة

 

وأضاف فضل في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن بيتسو موسيماني دائما ما ينجح بشدة في إدارة المباريات الكبرى خاصة وان لديه قدره على قراءه المنافس بشكل جيد واعداد خطة اللعب المناسبة 

 

وتابع أن موسمياني ادار مباراة الأهلي امام الترجي بشكل رائع ونجح في التأثير على كافه لاعبي الفريق المميزين مثل محمد علي بن رمضان والهوني مشددا ان الأهلي قدم مباراة رائعة ومميزة.

 

وأكمل أن موسميانى اصبح بينه وبين لاعبي الأهلي لغة تفاهم جيده حيث اصبحوا قادرين على تنفيذ خطط اللعب الخاصة به 

 

وتابع ان فكره تولي محمود الخطيب رئاسة البعثة في تونس كان قرار إيحابي لـ يعطي للاعبين إحساس بأهمية المباراة ودعمه ومسانده لهم بشكل كبير.

 

وعن طريقه اللعب الأفضل خلال مباراة الإياب فأكد ان الأفضل هو خوض المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب باستثناء قفشه الذي يجب ان يشارك أساسيا في المباراة منذ البداية .

وأضاف أن صلاح محسن بديل رائع لـ قفشه حيث انه للاعب مهاري ولديه سرعات قادره على احداث الفارق في المباراة

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الأهلي والترجي 


ويقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، اليوم الجمعة؛ للاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

 

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، والطاقم الإداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على جميع الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

 

كما يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العودة لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت على استاد الأهلي we السلام.

 

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء غد، الجمعة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.

 

ويعقبه في الثامنة والنصف مساءً المؤتمر الصحفي للترجي التونسي، ويتحدث فيه معين الشعباني، المدير الفني، ومعه كابتن الفريق عن المباراة.

 

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي، في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام؛ استعدادا لمباراة الترجي، وسيكون المران مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه.

 

وبعد ذلك يخوض فريق الترجي مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة على ملعب الأهلي we السلام، الذي يستضيف المباراة، وسيكون مفتوحا لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

 

وكان الأهلي حقق الفوز على الترجي، بهدف نظيف سجله محمد شريف، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

 

ويسعى الأهلي خلال مباراة الغد لتحقيق الفوز وحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، واستكمال مشوار الدفاع عن لقبه الأفريقي.

الأهلى موسيمانى احمد شوبير بيتسو موسيماني الخطيب يوم الجمعة

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