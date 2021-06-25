نشرة أخبار العالم.. الاتحاد الأوروبي يدعو أردوغان إلى إزالة العقبات لإحياء العلاقات مع تركيا.. وقصف حوثي جديد يستهدف السعودية

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

السعودية.. القبض علي وافدين بينهما مصري لهذا السبب

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة السعودية من ضبط أحد أكبر أوكار الغش يدار من قبل مقيم من جنسية سورية وآخر من جنسية مصرية يعملان لحسابهما الخاص حوّلا مستودعاً جنوب الرياض إلى معمل للغش التجاري بتصنيع وتعبئة المنظفات رديئة الصنع وتقليد علامات تجارية معروفة، وصناعة الكمامات المخالفة من مواد مجهولة المصدر.

البرهان يطلع على جهود آلية مراقبة وتقييم اتفاقية السلام في جنوب السودان

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على الجهود التي تضطلع به آلية مراقبة وتقييم تنفيذ اتفاقية السلام في جمهورية جنوب السودان، في أعقاب إعادة تشكيلها، لمعالجة كافة النزاعات وبسط الأمن في جنوب السودان.

دوخة وزغللة وكرشة نفس..دراسة بريطانية: كورونا لا تنتهي.. الملايين يتعافون ولا يشفون

تشير دراسة في إنجلترا تبحث في أعراض كورونا - كوفيد 19 Covid-19 المستمرة، إلى أن حوالي 2 مليون شخص في البلاد قد يكون لديهم الحالة المعروفة باسم “Long Covid” او كورونا طويلة الأجل أو المستمرة.

عقيلة صالح يكشف كيفية حل الأزمة الليبية

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، عن تقدير الجانب الليبي للدور المغربي في حل الأزمة الليبية وأن الشعب الليبي سيختار من يحكمه عبر الانتخابات.

حقيقة وضع الكويت علي القائمة الحمراء ببريطانيا

نفت السفارة البريطانية في الكويت، إضافة الكويت إلى القائمة الحمراء لقيود السفر في المملكة المتحدة.

العراق.. تنظيم داعش الإرهابي يشن هجوما على الشرطة الاتحادية في كركوك

قالت قناة "روسيا اليوم"، مساء أمس الخميس، إن تنظيم داعش الإرهابي شن هجومًا على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

منظمة الصحة العالمية: إفريقيا تشهد عودة مدمرة لـ فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن إفريقيا تشهد عودة مدمرة لـ فيروس كورونا الذي ستتجاوز ذروته موجات سابقة في وقت تعاني دول القارة من أجل تطعيم حتى نسب صغيرة من سكانها.

أمريكا.. عضو بالكونجرس يكشف عدد الأفغان المقرر إجلاؤهم لدول في الخليج بعد الانسحاب

قال النائب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مايك ماكول، مساء أمس الخميس، بأن إجلاء الولايات المتحدة لمترجمين أفغان سيشمل أفراد عائلاتهم، مؤكدًا أن العدد الإجمالي لمن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان يصل إلى 50 ألفا.

الاتحاد الأوروبي يدعو أردوغان إلى إزالة العقبات لإحياء العلاقات مع تركيا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إزالة العقبات لإحياء العلاقات مع تركيا.

شاهد.. سرقة آيباد رئيس جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق موقف محرج تعرض له رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال كلمته في مؤتمر صحفي أمام وسائل إعلام مسموعة ومرئية في جنوب أفريقيا.

ليبيا.. اجتماع تشاوري في تونس لوضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن بدء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم الخميس، اجتماعا تشاوريا مباشرا في تونس، يستمر 3 أيام، وذلك استعدادا لمناقشات الجلسة العامة للملتقى والتي ستبدأ في سويسرا في 28 يونيو.

قبل اجتماع بايدن وغني .. البيت الأبيض: لم نلمس تصاعدا في الهجمات ضد قواتنا بأفغانستان

قال البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، إن الولايات المتحدة لم تلمس تصاعدا في الهجمات التي تستهدف قواتها في أفغانستان، وذلك قبل يوم واحد من لقاء الرئيس جو بايدن الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية للبلاد، عبد الله عبد الله، في ظل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

الحوثيون يقصفون خميس مشيط في السعودية بطائرة مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية إن مليشيات الحوثي قصفت منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة، بطائرة مفخخة مسيرة.

الاتحاد الأوروبي يستبعد عقد قمة مع بوتين

استبعد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إمكان عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب عدم توافر الشروط اللازمة، على ما أعلن عدد من الزعماء الأوروبيين إثر قمة في بروكسل.

الجزائر.. رئيس أركان الجيش يدين التدخل الأجنبي في ليبيا

قال رئيس أركان الجيش في الجزائر الفريق السعيد شنقريحة، إن التدخل الأجنبي في ليبيا أدى إلى ما وصفه بـ"الانفجار الحقيقي" ​​في منطقة الساحل الأفريقي.

الاتحاد الأوروبي يطلب من المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات لتمويل اللاجئين السوريين في تركيا

طلب قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، من المفوضية الأوروبية أن تقدم مقترحات عاجلة لمواصلة تمويل اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان و أجزاء أخرى في المنطقة.