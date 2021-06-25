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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمر الفراولة.. أجمل الصور لآخر قمر عملاق في 2021

ظهور قمر الفراولة
ظهور قمر الفراولة العملاق

رصد محبو الظواهر الطبيعية، ظهور قمر الفراولة العملاق الاخير لعام 2021، والذي ظهر في السماء الليلة، وبدا القمر أكثر سطوعا بنسبة 30% وأكبر بنسبة 14% من القمر العادي.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن القمر العملاق يُسمى بهذا الاسم عندما يكون في أقرب نقطة له في مداره مع الارض، وبحسب علماء الفلك فإنه يصل إلى ذروة سطوعه قبل غروب الشمس مباشرة.

ظهور قمر الفراولة العملاق (6)
ظهور قمر الفراولة العملاق (6)

وحدثت ذروة قمر الفراولة العملاق، في حوالي الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش، لكن توقعات مكتب الأرصاد الجوية  أشارت إلى أن سوء الظروف الجوية في بعض المناطق أدى إلى حجب هذه الظاهرة في مناطق مثل المملكة المتحدة.

 

وعندما تحدث هذه الظاهرة في كل شهر يصبح لها اسم، وفي شهر يونيو يُعرف باسم قمر الفراولة، والذي سمي بهذا الاسم نظرا لأنه موسم الفراولة، عندما ينضج التوت والفراولة للقطف.  

ظهور قمر الفراولة العملاق (5)
ظهور قمر الفراولة العملاق (5)

ويشير تقويم المزارعين أيضًا إلى أن هذا القمر العملاق كان له عدد من الأسماء في الماضي، وكلها مرتبطة بالعالم الطبيعي مثل المحاصيل الزراعية والزهور، أما الأسماء الأخرى للقمر العملاق التي غالبًا ما تطلقها قبائل الأمريكيين الأصليين ، تشمل قمر الذرة الخضراء ، قمر هوير ، قمر الولادة ،  ، قمر العسل ، قمر ميد.

ظهور قمر الفراولة العملاق (4)
ظهور قمر الفراولة العملاق (4)


وأحيانا ما يتم إطلاق اسم "قمر شهر العسل" على القمر العملاق الذي يظهر في شهر يونيو، بسبب تقليد الزواج في شهر يونيو أو لأن "قمر العسل" يعتبره البعض أفضل قمر في السنة.

 

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره، ويظهر أكبر وأكثر إشراقًا من البدر المعتاد، وقال مقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف وعالم الفلك العالمي مارك طومسون إن القمر العملاق يعد فرصة رائعة للبحث عن ميزات على سطح القمر.

ظهور قمر الفراولة العملاق (3)
ظهور قمر الفراولة العملاق (3)

رصد البدر

وتابع: "السهولة التي يمكن من خلالها رصد البدر تجعله شيئًا رائعًا للأطفال ومحبي الطبيعة لمشاهدة النجوم والسماء في أجمل وقت في العام، ويعد أفضل وقت لمشاهدة القمر العملاق هو بعد غروب الشمس مباشرة، لأن الغاز والغبار في الغلاف الجوي يحولانه إلى لون برتقالي مميز".

ظهور قمر الفراولة العملاق (1)
ظهور قمر الفراولة العملاق (1)

وأوضح طومسون أن التقاط صور للقمر يمكن أن يمثل تحديًا ، حيث قال إن الناس غالبًا ما يكونوا مصدر إلهام لالتقاط صورهم الخاصة ولكنهم يرون مجرد نقطة بيضاء صغيرة، لهذا فإنه لالتقاط صور قريبة للقمر بنجاح ، يجب استخدام عدسة طويلة. 

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