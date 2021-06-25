محمد فضل يروي واقعة لأول مرة عن رمضان صبحي أثناء احترافه

كشف محمد فضل نجم الأهلي والمنتخب السابق عن واقعة حدثت بشأن رمضان صبحي نجم الفريق السابق وبيراميدز الحالي خلال فترة تولي “ فضل ” ملف التعاقدات في الأهلي.

وأكد فضل في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن عقب وداع الأهلي لـ بطولة دوري أبطال افريقيا بمباراة النهائي تم عرض فكرة الاستعانة بـ رمضان صبحي في الفريق ليصبح كابتن الفريق ومعاملته بشكل خاص من أجل دعم الفريق حيث كان صبحي محترف وقتها في الدوري الانجليزي.

وأضاف أن الخطيب أبدى إعجابه الشديد بالفكرة وقتها وكانت في طريقها للتنفيذ مشددا أن صبحي كان سيصبح أحد أيقونات الفريق .

وتابع أن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي كان مفاجئا بالنسبة له مشددا أنه لا يدري سر إقدامه على تلك الخطوة.

وأكمل أن فكرة عودة صبحي لـ الأهلي مستحيلة بشكل نهائي قائلا “ صبحي لا يمكن يلبس الفانلة تاني ” مشددا أن الأهلي عبر التاريخ لا يتهاون مع أي من لاعبيه الهاربين .

وتابع أن رمضان صبحي بالتأكيد نادم على رحيله عن الأهلي خاصة عقب اهتزاز مستواه مشددا انه لا يدري هل من الممكن أن ينضم للزمالك أم لا.



الأهلي والترجي



ويقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، غدًا الجمعة؛ للاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، والطاقم الإداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على جميع الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

كما يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العودة لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت على استاد الأهلي we السلام.

موعد المؤتمر الصحفي

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء غد، الجمعة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.