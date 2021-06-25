عقب زلزلة قلوب جماهير الأهلي.. "القناص"عماد متعب بطولات وإنجازات لا تعد ولا تحصى

" القناص " أو عماد متعب نجم وهداف فريق الأهلي والنجم الأقرب والأحب لـ جماهير الأهلي الذي زلزل قلوب محبيه عقب إعلانه قرب سفره لـ الخارج من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته .

ولم يكن حب الجماهير لـ متعب وليد الصدفه ولكنه حب نابع من عشق الاخير للفريق الأحمر وبذله الكثير من الجهد والعرق من أجله.

وأعلن متعب عقب ذلك انه يشعر بـ بعض الآلام في جانبه الأيسر ولكن دون وجود سبب طبي لتلك الآلام لذلك قرر السفر لـ الخارج.

نشأة عماد متعب

ولِدَ عماد متعب في العشرين من فبراير 1983 في قرية بلبيس في محافظة الشرقية بمصر حيث بدأ مشواره في بلبيس وهو يبلغ من العمر 13 عامًا ولكن الكابتن محمد صلاح مدرب قطاع الناشئين في النادي أشاد به واصطحبه لخوض اختبارات الناشئين في النادي الأهلي ليجتاز الاختبارات بنجاح.

وانضم عماد متعب للأهلي موسم 1996 و صعد للفريق الأول موسم 2003/2004 الذي شهد أول مشاركاته كبديل لمدة 9 دقائق فقط أمام بلدية المحلة .

وشارك متعب في الموسم التالي و أحرز 15 هدفٍا منحته لقب هداف الدوري المصري، ليكون بذلك أصغر من حصل على هذا اللقب في تاريخ الدوري المصري.

بطولات عماد متعب مع الأهلي

حقق عماد متعب مع الأهلي 36 بطولة مختلفة ضمت 8 بطولات الدوري المصري (مواسم 2004/2005 و2005/2006 و2006/2007 و2007/2008 و2009/2010 و2010/2011 و2013/2014 و2016/2017) وكأس مصر مرتين (2006 و2007) والسوبر المصري 6 مرات (2005 و2006 و2007 و2012 و2014 و2015) ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات (2005 و2006 و2008 و2012 و2013) والسوبر الأفريقي 4 مرات (2006 و2007 و2013 و2014) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة (2014) وبرونزية كأس العالم للأندية (2006)

وأحرز 74 هدف في الدوري و17 هدف في الكأس المصري و28 في البطولات الأفريقية وهدفين في كأس العالم للأندية.

انضم عماد متعب لـ المنتخب الأول موسم 2004 أثناء تولي حسن شحاتة القيادة الفنية وحقق ثلاثة ألقاب أمم أفريقيا متتالية في 2006 و2008 و2010، كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية بالقاهرة 2007 والذي كان هدّافها برصيد 5 أهداف،

شارك مع المنتخب الأول في 74 مباراة دولية سجل فيها 36 هدفا.

وتبقي دعوات جماهير ومحبي الأهلي لـ متعب له بالشفاء العاجل والتمتع بتمام الصحة والعافية.