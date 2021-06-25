تريند×خبر.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على تجديد عقد أحمد سيد زيزو.. و تركي آل الشيخ : وصلتني رسائل إيجابية عن فيلم تامر حسني

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نشر المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”، يتحدث فيها عن فيلم مش أنا للفنان تامر حسني.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ “ وصلني رسايل كثيره ايجابيه عن فيلم النجم تامر حسني اللي اتصور جزء منه في الرياض منتظر رايكم ”.

ويذكر أن الفنان تامر حسنى وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لتقديمه الدعم والتسهيلات لإنجاز تصوير فيلمه الجديد “مش أنا” برعاية هيئة الترفيه والذى تم تصويره في مصر والسعودية.

وكتب الفنان تامر حسنى عبر حسابه بموقع تويتر "كل الشرف لرعاية معاليكم لفترة التصوير بالمملكة السعودية لفيلمي الجديد مش أنا فعلاً أهل كرم و دا مش جديد عليكم.

وتابع : شكراً معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي و شكراً جميع أفراد الهيئة والشعب السعودي الحبيب الغالي على حسن الاستضافة".

نشرت الفنانة رشا مهدى صورة لها مع الفنان تامر حسنى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت رشا مهدى قائلة “ شكرا تامر حسنى على الليلة الجميلة فى الرياض ”.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدى مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من رشا مهدى ، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين،وغيرهم.

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، على تجديد عقد احمد سيد زيزو نجم الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة .

ونشر احمد عيد صورة لـ زيزو عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” وكتب : مبروك التجديد مع لاعب من اهم لاعبى الفرقة والدورى عموما ".

و احتفل نادي الزمالك بتجديد عقد احمد سيد زيزو نجم الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة .

ونشر الحساب الرسمي ل الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ زيزو.

وعلقت :" الجميع كان يتحدث عن وجهة زيزو المقبلة، لكن... أحمد السيد زيزو يمدد تعاقده مع نادي الزمالك لثلاث مواسم قادمة. "

نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة لها مع زوجها محمد عبد المنصف، الشهير بأوسة، حارس مرمى وادي دجلة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت لقاء الخميسي قائلة " الحب الوحيد ".

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.



مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.