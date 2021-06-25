الصحة: نصائح قبل تلقي لقاح كورونا و خطوات الحجز والفئات المحرومة

أوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات حجز لقاح كورونا في مصر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان المصرية، كما يلي:

خطوات حجز لقاح كورونا

- الدخول على رابط موقع لقاح كورونا.

- يدخل المواطن الاسم الرباعي كاملا على الموقع.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- على المواطن تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن حال وجود مرض معين.

- على المواطن استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- ثم ترسل وزارة الصحة والسكان، رقما في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول الذي جرى إدخاله تفيد بموعد ومكان التطعيم.

وطالبت الوزارة من المواطنين بأخذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس حتى بعد الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنّ اللقاح لا يعطي مناعة تصل لـ100%، لكنه يخفف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان طرق حجز لقاح كورونا في مصر، حيث يكون من خلال موقع

تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية من خلال اللينك التالي:-

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وحددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس كما حددتها منظمة الصحة العالمية، وهي الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وناشدت الوزارة هذه الفئات بالإسراع لحجز لقاح كورونا من خلال رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.



وأوضحت وزارة الصحة ، أنّه فيما يخص حجز لقاح كورونا في مصر، فهناك فئات محرومة من أخذ اللقاح، وهي الأطفال وحتى عمر الـ18، والسيدات الحوامل والمرضعات والحاصل على أي نوع من اللقاحات أو الطعوم خلال 14 يوما قبل تناول لقاح كورونا، ومن يعانون من فرط الحساسية تجاه اللقاحات.

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين وهي عبارة عن نصائح قبل الحصول على تطعيم كورونا، وقالت لابد من أن يكون الشخص غير مريض وفي حال الإصابة بالفيروس لابد من الانتظار لمدة 3 أشهر ثم أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه قبل عملية التطعيم يجب إخبار الطبيب قبل أخذ اللقاح بالتاريخ المرضي للمواطن في حال وجوده.

وقالت الوزارة فى تقريرها الرسمي، أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا والبالغ عددهم 4.5 مليون لم يرد أى شكوي منهم متعلقة بظهور أى أعراض غريبة أو خطيرة وجميعهم بصحة جيدة، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع فى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأكدت الوزارة على ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءت الاحترازية فى حال أخذ اللقاح، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، مشيرة إلى أن اللقاح لا يعطي مناعة 100% ولكن يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.