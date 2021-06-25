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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ما هو وسام التميز العربي الذي يمنحه رئيس البرلمان العربي لأول شخصية عربية تحصل عليه؟

البرلمان العربي أثناء
البرلمان العربي أثناء انعقاد إحدي جلساته

أعلن البرلمان العربي أنه سيمنح رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية " وسام التميز العربي" وذلك خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث والتي ستقام في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة غدا السبت.

 

ماذا يعني وسام التميز العربي 


ويأتي هذا التكريم لرئيس مجلس الشوري  تقديراً لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية ،  حيث شغل آل الشيخ من العام 2009 منصب رئيس مجلس الشورى السعودي كما شغل منصب وزير العدل ونائب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب .


ما هو وسام التميزالعربي ؟ 


يُمنح وسام التميز العربي لأصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوزارات  ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية أو في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، وكذلك تقدير الأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية في مجالات الدفاع عن الحقوق العربية، وللمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.

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