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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جربها ولن تندم..

لذيذة وجديدة .. طريقة عمل دونتس الدجاج

طريقة عمل دونتس
طريقة عمل دونتس الدجاج

 طريقة عمل دونتس الدجاج تعتبر من الأطباق الجانبية اللذيذة و الجديدة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تقديمها لأطفالك أو أفراد أسرتك بغرض تجديد السفرة و عدم تقديم الأطباق التقليدية التي تمنحك الشعور بالملل.

 

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج  نأنأة  على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دونتس الدجاج بصوص الجبن والثوم بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

 

 

مقادير دونتس الدجاج 


٢ صدور دجاج

 ١ بطاطس مسلوقة

 ٢ بصل أخضر 

بصلة 

١ ملعقة كبيرة  ثوم مفروم

 ٤ ملعقة كبيرة  بقسماط 

١/٢ ملح

 ١/٢ ملعقة صغيرة  فلفل

 

 

- لطبقة البانيه:

دقيق ذرة

 بيض 

بقسماط

 زيت للقلي

 

 لصوص الجبنة والثوم:

ربع كوب جبنة شيدر

 ربع كوب جبنة موزاريللا 

٢ملعقة كبيرة  مايونيز

 ١ ملعقة كبيرة  ثوم مفروم 

ربع كوب لبن 

١ ملعقة كبيرة زبدة 

١ ملعقة صغيرة سكر 

 

 


طريقة تحضير دونتس الدجاج 


للصوص:

- ترفع جميع المكونات -عدا الجبن- على نار هادئة.

-تضاف الجبن ويقلب المحتوى على النار حتى الحصول على القوام المناسب للصوص.

- يقطع الدجاج لمكعبات.

- يفرم الدجاج مع البطاطس والبقسماط والبصل والثوم مع إضافة الملح والفلفل.

- يشكل الخليط على هيئة دونتس ثم يحفظ بالمبرد حتى تتماسك الحلقات قليلاً.

- تعفر الحلقات بدقيق الذرة ثم تغمس في البيض المربوب ثم في البقسماط.

- تحفظ في المبرد مرة أخرى حتى تتماسك ثم تقلى في زيت غزير وتقدم مع صوص الجبن.

 

طريقة عمل دونتس الدجاج تجديد السفرة مقادير دونتس الدجاج لشيف عمر إسماعيل طريقة تحضير دونتس الدجاج

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