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لذيذة وجديدة .. طريقة عمل دونتس الدجاج
طريقة عمل دونتس الدجاج تعتبر من الأطباق الجانبية اللذيذة و الجديدة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تقديمها لأطفالك أو أفراد أسرتك بغرض تجديد السفرة و عدم تقديم الأطباق التقليدية التي تمنحك الشعور بالملل.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دونتس الدجاج بصوص الجبن والثوم بأسهل الخطوات و أقل المكونات.
مقادير دونتس الدجاج
٢ صدور دجاج
١ بطاطس مسلوقة
٢ بصل أخضر
بصلة
١ ملعقة كبيرة ثوم مفروم
٤ ملعقة كبيرة بقسماط
١/٢ ملح
١/٢ ملعقة صغيرة فلفل
- لطبقة البانيه:
دقيق ذرة
بيض
بقسماط
زيت للقلي
لصوص الجبنة والثوم:
ربع كوب جبنة شيدر
ربع كوب جبنة موزاريللا
٢ملعقة كبيرة مايونيز
١ ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب لبن
١ ملعقة كبيرة زبدة
١ ملعقة صغيرة سكر
طريقة تحضير دونتس الدجاج
للصوص:
- ترفع جميع المكونات -عدا الجبن- على نار هادئة.
-تضاف الجبن ويقلب المحتوى على النار حتى الحصول على القوام المناسب للصوص.
- يقطع الدجاج لمكعبات.
- يفرم الدجاج مع البطاطس والبقسماط والبصل والثوم مع إضافة الملح والفلفل.
- يشكل الخليط على هيئة دونتس ثم يحفظ بالمبرد حتى تتماسك الحلقات قليلاً.
- تعفر الحلقات بدقيق الذرة ثم تغمس في البيض المربوب ثم في البقسماط.
- تحفظ في المبرد مرة أخرى حتى تتماسك ثم تقلى في زيت غزير وتقدم مع صوص الجبن.