لذيذة وجديدة .. طريقة عمل دونتس الدجاج

جربها ولن تندم..

طريقة عمل دونتس الدجاج تعتبر من الأطباق الجانبية اللذيذة و الجديدة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تقديمها لأطفالك أو أفراد أسرتك بغرض تجديد السفرة و عدم تقديم الأطباق التقليدية التي تمنحك الشعور بالملل.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دونتس الدجاج بصوص الجبن والثوم بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير دونتس الدجاج



٢ صدور دجاج

١ بطاطس مسلوقة

٢ بصل أخضر

بصلة

١ ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٤ ملعقة كبيرة بقسماط

١/٢ ملح

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل

- لطبقة البانيه:

دقيق ذرة

بيض

بقسماط

زيت للقلي

لصوص الجبنة والثوم:

ربع كوب جبنة شيدر

ربع كوب جبنة موزاريللا

٢ملعقة كبيرة مايونيز

١ ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ربع كوب لبن

١ ملعقة كبيرة زبدة

١ ملعقة صغيرة سكر



طريقة تحضير دونتس الدجاج



للصوص:

- ترفع جميع المكونات -عدا الجبن- على نار هادئة.

-تضاف الجبن ويقلب المحتوى على النار حتى الحصول على القوام المناسب للصوص.

- يقطع الدجاج لمكعبات.

- يفرم الدجاج مع البطاطس والبقسماط والبصل والثوم مع إضافة الملح والفلفل.

- يشكل الخليط على هيئة دونتس ثم يحفظ بالمبرد حتى تتماسك الحلقات قليلاً.

- تعفر الحلقات بدقيق الذرة ثم تغمس في البيض المربوب ثم في البقسماط.

- تحفظ في المبرد مرة أخرى حتى تتماسك ثم تقلى في زيت غزير وتقدم مع صوص الجبن.