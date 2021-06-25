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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021

الريال - السعودى
الريال - السعودى

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم 

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك العقارى المصرى العربى 4.06 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك اتش اس بى س HSBC نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.02 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.15جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.06جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك البركة نحو 4.07جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.

 

الريال السعودى الجنيه المصري بنك اليوم الجمعة جنيه

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