تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-6-2021

أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة 25 -6-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 883 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 772 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 661 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6176 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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سعر أوقية الذهب بالدولار



وسجل سعر الأوقية نحو 1780 دولارا خلال تعاملات اليوم في البورصات العالمية.

أسعار الذهب تعمق خسائرها بأكثر من 70 دولارا

وعمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس وفقدت أكثر من 70 دولارا مع ارتفاع أسعار الدولار لأعلي مستوى في شهرين ، ومع إعلان الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة الأساسي مرتين بحلول نهاية عام 2023.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 3.9% أو بنحو 73.40 دولار عند 1788.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 03:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2% أو بمقدار 22.42 دولار إلى 1789.05 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 5.4% عند 26.31 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين 2.6% عند 1095.55 دولار للأوقية، بينما هبط سعر البلاديوم الفوري 3% إلى 2750.50 دولار للأوقية.

من جانب أخر ارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات- بنحو 0.7% عند 91.790 نقطة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بتراجعها إلى 360 ألفًا.

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

استقرت أسعار اللحوم البلدي، اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 في محلات الجزارة وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 90-100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 110 - 125 جنيها الكيلو.

وتراوحت الكبدة البلدي بين 130- 150 جنيها، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدي 120-130 جنيها.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو.