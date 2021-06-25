استشاري يطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

كورونا لم تنتهى

قال إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة و علم انتشار الأوبئة إلى أنه يتمنى أن نصل لـ صفر وفيات، مؤكدًا أن الإصابات لا تشكل خطر، ولكن الأهم الوصول لـ صفر وفيات، وطالب الجميع بتلقي لقاح كورونا، لمواجهة هذا الفيروس.

وأكد أن أعداد إصابات فيروس كورونا تنخفض، ولكن على المواطنين توخى الحذ.



وأضاف محاضر اقتصاديات الصحة و علم انتشار الأوبئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الجميع يتمنى عدم الارتداد فى الارتفاع، ولذلك نطالب المواطنين فى الاستمرار فى ارتداء الكمامة.



وأشار إلى أن العالم منقسم لـ قسمين هناك دول تعطى اللقاحات بنسبة عالية وتشهد انخفاض فى الوفيات و الإصابات، وهناك دول مازالت تعانى من ارتفاع الإصابات و الوفيات.



وأوضح أن لقاح كورونا هام، ويحمى المواطن من الموت بالفيروس، ويحمى المواطن من ارتفاع الأعراض، ودخوله المستشفي.



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وقد قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة، إن مصر لها أقدام ثابتة في ملف صناعة الدواء في أفريقيا، مضيفا:" مصر تعمل على توطين صناعة الدواء على أراضيها وأن عدد اللقاحات التي وصلت إلى أفريقيا غير كافية وتوريد لقاحات كوفاكس للدول الافريقية لم يتم وفق الاتفاقات".

وتابع : " مصر تقوم بتصنيع لقاح سينوفاك على أراضيها مما يوفر احتياجاتنا من اللقاحات وتم إنشاء بنية تحتية كاملة من أجل إنتاج اللقاح على أرض مصر، وبعد توفير احتياجاتنا المحلية سوف نبدأ تصدير لقاحات كورونا إلى أفريقيا ".

وأكمل اسلام عنان :" مصر لها تجربة في مساعدة الدول الأفريقية في مواجهة الأمراض المتوطنة ، كما ساعدت الدول الإفريقية في ملف الملاريا والإيدز خلال السنوات الماضية ".

ولفت عنان :" الدولة المصرية تطورت بشكل كبير في ملف البحث العلمي والنهوض بالقطاع الصحي، ومصر لديها القدرة الصحية اللازمة لنقل التكنولوجيا الطبية لصناعة الدواء بشكل أكبر".

وتابع" لقاحات كورونا قادرة على مواجهة تحورات كورونا المتواجدة على مستوى العالم حتى الآن، ولكن تكمن المشكلة والخطورة في تحور الهروب بمعنى ان يقوم الفيروس بتغيير خصائصه وبالتالي تكون عمليات التطعيم لا جدوى لها، ويصبح من الضروري الإسراع في عمليات التطعيم بـ لقاحات كورونا خاصة في الدول التي تشهد انخفاضا في معدلات التطعيم".



وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلمة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول جائحة كورونا، وذلك خلال مشاركته اليوم، الخميس، في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.



واستهل الدكتور مصطفي مدبولي كلمته، بالترحيب بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، ورائد ملف الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، ولفريق العمل المعني بمواجهة الجائحة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ومركز مكافحة الأمراض والأوبئة، على الجهود المبذولة والمقدرة للتعامل البناء مع كافة تأثيرات وتبعات الجائحة، مشيراً إلى أن مصر تدعم قيام الرئيس رامافوزا بإصدار البيان الخاص بحالة جائحة وباء الكوفيد فى أفريقيا.



ولفت رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية كبيرة لدعم مساعي قارتنا للنفاذ للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وزيادة الحصص المخصصة لها بما يمكنها من التعافي من هذه الأزمة، منوها إلى الأهمية البالغة للحصول على شحنات آمنة وكافية من تلك اللقاحات.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز جهود القارة الأفريقية في مجال الإنتاج المحلي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيداً فى هذا الصدد برعاية الرئيس تشيسيكيدي لمبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح في القارة، ومؤكداً استعداد مصر لتسخير جميع إمكانياتها من بُنَى تحتية وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة هذه المبادرة الطموحة.



وقال رئيس الوزراء: “على المستوى الوطني، استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت عن إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محلياً، ونسعى في هذا الصدد إلى مشاركة أشقائنا في القارة الأفريقية ثمار هذه الجهود الوطنية”.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية المساندة الدولية لجهود القارة الأفريقية في مجال التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة على دولنا.

وأشاد رئيس الوزراء فى هذا السياق بالمبادرات الدولية التي هدفت إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومنها مبادرات تعليق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، ومبادرات صندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة العالمية، ومنها الإصدارات الجديدة لحقوق السحب الخاصة، والتي تدعو مصر إلى زيادة نصيب دول القارة منها لخلق آليات تمويلية تمكن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من استعادة معدلات النمو.