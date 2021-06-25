إسرائيل تعلن عودة ارتداء الكمامات بهذا الموعد



أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الإلزام بارتداء الكمامات قد يدخل حيز التنفيذ اليوم إثر ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا .

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور نحمان أش، إن الإلزام بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة قد يدخل حيز التنفيذ منذ اليوم، وذلك في أعقاب تسجيل 227 إصابة مؤكدة بكورونا أمس.

وأوضح أش إن "نسبة الفحوصات الموجبة 0.6%، الأمر الذي يدل أيضا على ارتفاع بانتشار الفيروس. وأمر آخر يثير القلق هو أن انتشار الفيروس ياسع نحو بلدات أخرى".



ووفقا لقناة "كان" الإسرائيلية، فإنه يوجد تخوف في وزارة الصحة الإسرائيلية من تسرب الفيروس وخاصة الطفرة الهندية إلى البلدات العربية، وذلك إثر نسب التطعيم المتدنية نسبيا فيها. وارتفع عدد الفحوصات لكورونا في البلدات العربية في الأيام الأخيرة، ولم يُسجل ارتفاع بالإصابات بالفيروس حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الصحة قولهم إنه إذا لم يكن وضع الكمامات كافيا، فإنه ستُفرض قيود على التجمعات داخل أماكن مغلقة من أجل لجم انتشار الفيروس.