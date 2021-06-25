هل العالم جاهز للتخلي عن الكمامات الطبية؟ .. استشاري يجيب

قال الدكتور حاتم سليمان ، استشاري طب الحالات الحرجة بـ " لندن " ، تعليقا على تصريح وزير البيئة البريطاني بأن ارتداء الكمامات اختيارية بدءا من 19 يوليو ، إن تلك الأخبار جيدة وسارة للبريطانيين ، موضحا أن تصريحات وزير البيئة البريطاني يندرج تحت الرأي الشخصي ، وليس القرار الحاسم .

وتابع الدكتور حاتم سليمان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أنه لا يعتقد أن العالم مهيأ في هذا التوقيت لإعلان رفع القوانين الملزمة لـ ارتداء الكمامات ، خاصة مع وجود حذر من أية موجة أخرى .

وأشار استشاري الحالات الحرجة إلى أن الفترات القادمة ستصبح الكمامة من الأمور الأساسية ، خاصة في المواصلات العامة ، معقبا : "الكمامة من انبسط الأمور الوقائية وهتفضل مهمة في المرحلة القادمة " .

ولفت " سليمان " إلى أن قرار السماح بعدم ضرورة العزل للمسافر المتلقي للقاح ، من الأمور الجيدة ، التي تبشر بعودة حركة الطيران ، وتؤكد أهمية تلقي اللقاح .

وأكد أن هناك 60 % من البريطانيين تلقوا جرعتي اللقاح ، وأكثر من 80% من المواطنين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح ، من الفئات العمرية المتوسطة ، وكبار السن .

بعد 14 يوما .. شروط دخول مصر في زمن كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامنًا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

بعد 14 يوما ..شروط دخول مصر في زمن كورونا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).



وأضاف "مجاهد" أنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (QR Code).



وتابع أنه بالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID NOW) لهم.



وأكد "مجاهد" استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (pcr) تفيد الخلو من فيروس كورونا وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208192 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 423 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 279184 من ضمنهم 208192 حالة تم شفاؤها، و 16002 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

