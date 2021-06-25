الزراعة: زراعات القطن طويل التيلة وصلت لـ 236.7 ألف فدان الموسم الجاري

القطن

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بـ محصول القطن، موضحًا أن مصر قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة جدًا فى صناعة الغزل و النسيج.



وأضاف مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الله حبي مصر بـ أفضل أنوع القطن بالعالم، ولذلك العالم بالكامل يعلم قيمة القطن المصري.



ولفت مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع فى زراعات القطن طويل التيلة وصل لـ 236.7 ألف فدان الموسم الجاري، وأكد أن المواطنين كانوا يزرعون زراعات آخري ولا يزرعون القطن.

وأشار مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة ،إلى أن الطرق الحديثة للري، شجع المزارعون على زراعة القطن مرة آخري، وأن محصول القطن من المحاصيل التى لا تحب المياه الكثيرة.



وأوضح أن المناطق الحدودية أصبحت الآن تقوم بزراعة القطن، و يتم زراعة القطن فى توشكا، و فى العوينات، وفى مناطق كثيرة.



وأكد أن المواطن المصري عاشق للقطن، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع فى مساحة الأراضى المنزرعة قطن ليص لـ أكثر من 700 ألف فدان بحلول 2030.



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هيئة تنمية الصادرات تبحث مع سفير فنزويلا تصدير 1000 طن من القطن المصري



بحث الوزير المفوض ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات مع ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للصادرات.

وأوضحت الهيئة أن الجانب الفنزويلي أبدى رغبته فى استيراد كمية 1000 طن من القطن المصري بصورة مبدئية، فضلا عن استيراد العديد من المنتجات المصرية مثل الحديد والصلب والأدوية بالإضافة إلى تصدير المنتجات الفنزويلية ،مثل القهوة ،والكاكاو، والقماش.

وذكر الوزير المفوض ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية، أنه يمكن التعاقد على الكميات بالمواصفات المطلوبة عن الموسم القادم ،لانتهاء تعاقدات موسم هذا العام وفق ما أفاد به الاتحاد المصري للاقطان.

وأشار إلى ضرورة موافاة الهيئة بالمنتجات( كمية/قيمة)، والتي ترغب فنزويلا فى استيرادها من مصر، لافتا إلى أن الهيئة ستنظم لقاء مشترك بين السفارة و مسئولي الاتحاد المصري.

ولفتت الهيئة إلى أن الجانبان ناقشا إمكانية إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري فنزويلي، لتذليل العقبات التى تعترض حركة التبادل التجارى،وتنفيذ الإجراءات البينية بمشاركة الغرف التجارية بكل من مصر وفنزويلا .

كما تم مناقشة اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية والجانب المناظر فى فنزويلا بهدف تبادل المعلومات التجارية والخبرات والدعم الفنى بين البلدين مع تحديد نقاط اتصال من الجانبين للمتابعة والتنفيذ .

وأشارت إلى أنه تم بحث إيفاد بعثات تجارية وعقد لقاءات ثنائية بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية و الجولات الترويجية بما يساهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين ،بالإضافة إلى امكانية انشاء منظومة عمل مشتركة تمكن من إتاحة الدراسات( المنتجات / الخدمات / الاستثمارات ) ووضع نظم تبادل الفرص التجارية والعطاءات والقرارات الاقتصادية المنظمة للتبادل البيني بين البلدين .