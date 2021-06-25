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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. أحمد سعد يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد،  لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية اليوم الجمعة على شاطئ 26 يوليو بمنطقة لوران على البحر وذلك مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

يذكر أن الفنان أحمد سعد أعرب عن سعادته البالغة بهذا الحفل الذي سيلتقي فيه بجمهوره  وقام بتوجيه رسالة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها جمهور للاحتفال معه علل شاطئ الإسكندرية بـ مو بيتش.

كليب الملوك لـ أحمد سعد وعنبة يقترب من مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.. فيديو

أحمد سعد يطرح أغنية الملوك على يوتيوب.. فيديو

يذكر أن طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان أحمد سعد، قد نشر “برومو” كليبه الجديد، الملوك، عبر حسابه على انستجرام، كاشفا موعد طرحه وذلك بعدما روج للأغنية، من خلال نشر بوستر جديد لها، مصحوبا بتعليق: «سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك».

 

أحمد سعد الفنان أحمد سعد سكوت سكوت الملوك انستجرام الاسكندرية

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