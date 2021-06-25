معظمهم أطفال.. مقتل 18 شخصا في حريق بصالة للفنون القتالية في الصين



شبّ حريق في مركز للتدريب على ”ووشو“، أحد الفنون القتالية في الصين، اليوم الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وفقاً لـ "رويترز".

وقالت إحدى وسائل الإعلام الحكومية في الصين، إن معظم الضحايا أطفال كانوا يقيمون في المركز.

وقالت حكومة مقاطعة ”تشهتشنج“ بإقليم ”خنان“، على موقعها على الإنترنت، إن الحريق شب في الساعة الثالثة صباحا (1900 بتوقيت جرينتش، يوم الخميس)، وتم إخماده لاحقا.

وأضافت أنه لم يتضح سبب الحريق، الذي أسفر عن إصابة 16 شخصا، بينهم أربعة في حالة خطرة.

وقالت حكومة المقاطعة، إن الشرطة ألقت القبض على الشخص المسؤول عن المركز، ولم تحدد هوية الشخص أو اسم مركز التدريب.

وذكرت صحيفة ”بكين يوث ديلي“ في تقرير، أن معظم الضحايا طلبة تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و16 عاما، كانوا يقيمون في الطابق الثاني بالمركز، لكن الصحيفة حذفت التقرير في وقت لاحق من موقعها الإلكتروني.

ونشوب الحرائق ليس أمرا غير مألوف في الصين، حيث يمثل ضعف قواعد السلامة ومعايير البناء مصدر قلق دائم.

وفي الـ 13 من يونيو، لقي 25 حتفهم وأصيب 138 في انفجار أنبوب للغاز بإقليم ”هوبي“.