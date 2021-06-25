قطع المياه عن 16 منطقة بالجيزة اليوم لمدة 10 ساعات

قطع المياه

قالت الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دى إم سي، إن هناك خبرا هاما لـ سكان الجيزة، موضحة أن هناك قطعا للمياه فى بعض المناطق.

وكشفت هبة أن هناك 16 منطقة بالجيزة اليوم ستتعرض لقطع فى المياه لمدة 10 ساعات، ولذلك نوجه للمواطنين رسالة.

وتابعت حبة : تشهد 16 منطقة بمحافظة الجيزة اليوم انقطاع مياه الشرب، وهى مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - ارض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسي - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الأخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لمدة 10 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 8 صباح غد السبت.



من جانبها أوضحت شركة مياه الجيزة أن سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر 1200 مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع العدوى سليم، نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.



وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه للمناطق المتاثرة فور انتهاء الأعمال.



وكلف محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني وإزالة أى معوقات لحين الانتهاء من الأعمال، كما أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياة الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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غدا.. قطع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسوان



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ أسوان قطع المياه عن مناطق ( الصداقة الجديدة – المحمودية – طريق السادات بالكامل – الشلال – كيما – عزب كيما – السيل الجديد ) .

وأكدت شركة مياه أسوان ان سبب الانقطاع بأنه لعدم إستقرار التيار الكهربائى المغذي لمحطة مياه جبل شيشة سيتم تنفيذ أعمال صيانة للوحة الجهد المتوسط وبناءاً عليه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحطة .

وسيكون الانقطاع اعتباراً من الساعة الخامسة من فجر يوم السبت القادم الموافق 26/6/2021 وحتى الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم .

أهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.



