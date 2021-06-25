بعد القبض على حنين حسام|ماذا قال قانون العقوبات بجريمة "فتاة التيك توك"!

تصدرت الشابة المصرية حنين حسام الملقبة بـ"فتاة التيك توك"، ترند مواقع التواصل الإجتماعي مرة آخرى، بعد إثارتها حالة كبيرة من الجدل، بعد ظهورها باكية ومنهارة في فيديو بعد الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في قضية الإتجار في البشر.

حالة من الجدل

وانتشرت حالة واسعة من الجدل والاختلاف بين مؤيد للحكم وبين معارض له ومتعاطف مع المتهمة، ولا يخفى على أحد حاليا أن مواقع التواصل الإجتماعي رغم إيجابياتها الكبيرة في التقريب والتسهيل من عملية التواصل، إلا أنها أيضا يمكن أن تودي بصاحبها إلى خلف القضبان لعشرات السنين.

محتوى مواقع التواصل خاضع للمساءلة

وفي هذا الشأن قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري المصري، إن مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات بها تخضع محتواها للتجريم والعقاب، في حال تضمنت السب والقذف وإطلاق الشائعات والحض على الفسق، وغيره من الجرائم التى حددها قانون العقوبات، موضحا أن مادة التواصل الإجتماعي تخضع للمساءلة القانونية مثلها مثل التواصل الاجتماعي العادي، وهي التي تحدد ما إذا كان صاحبها مذنبا بريئا.

وأضاف السيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مواقع التواصل الإجتماعي لها وجهان مختلفان، الأول هو وجه إيجابي من خلال نشر الموضوعات والأخبار الاجتماعية المفيدة، أما الوجه الآخر الذي ينجرف إلى بعض الشباب بدون وعي، هو التحريض أو الإنجراف في السب والقذف، وفي ذلك الوقت فهي تخضع للمسائلة والتجريم في القانون المصري شأنها شأن القضايا الأخرى.

قانون العقوبات المصري

وأوضح الفقيه الدستوري، أن قانون العقوبات المصري لم يحدد نطاق مادة التجريم وجعل "العلانية والجهر" ركنا أساسيا من أركان التجريم، وتركها مفتوحة بدون نطاق، وبالتالي فإن ما ينشر على مواقع التواصل المختلفة إن كان فيه ما هو خارج عن نصوص القانون فهو خاضع للمساءلة والتجريم والعقوبة.

وناشد السيد، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بالدقة والإحترام والصدق والبعد عن التحريض والسب والقذف ونشر الشائعات عبر تلك المواقع وغيرها، حتى لا يجد المستخدم نفسه عرضة للمساءلة في أي لحظة.

الحكم ليس نهائيا

وأكد أن عقوبة حنين حسام، محل التقدير القضائي للموقف، وهيئة المحكمة لها السلطة في تقدير العقوبة وتحديدها، موضحا أن الحكم قابل للاستئناف والطعن، ويمكن بعد تلك المرحلة أن يتم تأييده أو تخفيفه أو رفعه بشكل كامل طبقا لتقدير المحكمة للموقف من جديد، لأن مواد القانون هي بالأساس علوم إنسانية قابلة للتعديل والتغيير.

القبض على حنين حسام

وألقت قوات الأمن القبض على حنين حسام في حي شبرا مصر شمالي القاهرة، تمهيدا لنقلها إلى النيابة العامة بعد الحكم عليها بالسجن 10 سنوات، على خلفية قضية الإتجار بالبشر المتهمة بها،

وكانت قد أوقفت حنين حسام للمرة الأولى في أبريل عام 2020، بتهمة التحريض على الدعارة، بعد نشرها مقطع فيديو على "تيك توك" لحق متابعيها البالغ عددهم 1.3 مليون شخص وخاصة الفتيات بالعمل على شبكات التواصل الإجتماعي في غرف فيديو لكسب المال.