كيفية تأهيل طلاب جامعة الإسكندرية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.. فيديو

أولومبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو 2021 .. تحدث الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، عن كيفية تأهيل جامعة الإسكندرية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021.



وأضاف "بلال" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن أولمبياد طوكيو كانت مؤجلة بالعام السابق، ولكن كان هناك توجيهات من القيادة السياسية أن الرياضة أصبحت مفهوم أمن قومى على جميع المفاهيم، سواء البنية التحتية فى مصر أو حتى الهيئات والمؤسسات.

وتابع أنه يوجد بـ جامعة الإسكندرية الطالبة مريم زهيرى واللاعب عمر العربي، والذين تأهلوا إلى الأولمبياد، وبناءا عليه وجه رئيس الجامعة بإعطاء تعليمات لكيفية الاهتمام بهؤلاء اللاعبين.



وأكد أنه سيتم مراعاة الطالبة مريم والطالب عمر خلال فترة الإمتحانات، حيث أنهم حاليا يعتبروا فى فترة الإعداد للبطولة، بالإضافة إلى تجهيز مشروع لإعداد البطل داخل الجامعة، لكيفية مراعاة هؤلاء الطلاب خلال فترتهم الجامعية.



وفى نفس السياق، كشف شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية عن عدد المشاركين المصريين في أولمبياد طوكيو، وعدد اللعبات التي ستشهد مشاركة مصرية.

وقال أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "بعثة مصر في أولمبياد طوكيو مكونة من 134 لاعبا حتى الآن، وقابلين للزيادة إلى 140 لاعبا حتى يوم 28 يونيو الجاري، آخر موعد لتأهل لاعبين مصريين، هذه أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد، متخطين رقمنا القياسي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016".

وأكمل العريان "مصر ستكون حاضرة في 24 لعبة، وهو أيضا أكبر عدد من اللعبات الذي تشارك فيه مصر تاريخيا".

أمين اللجنة الأوليمبية استمر "هدف اللجنة الأوليمبية دائما هو المشاركة بأكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما تحقق بالفعل، أما عدد الميداليات الذي سنحصل عليه، فيكون مرتبطا بحالة اللاعبين أثناء البطولة".

وعن زي البعثة المصرية في الأولمبياد، كشف العريان "سيكون الزي الرسمي عبارة عن بدلة زرقاء داكنة، وقميص أبيض، ورابطة عنق حمراء، أما قمصان التدريب فستكون بألوان علم مصر".

الرقم القياسي لمصر في الأولمبياد

وأتم "الرقم القياسي لنا هو تحقيق 5 ميداليات في أكثر من مناسبة، لو كان سارة سمير ومحمد إيهاب حاضرين لتوقعت أن يحصلا على ميداليتين، وبالتالي يسهل الوصول إلى 5 ميداليات، لكننا نملك 20 لاعبا قادرين على المنافسة على ميداليات، هذا ما أستطيع تأكيده".