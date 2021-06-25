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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تصريح للراغبين في العمل بموسم الحج العام الحالي

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يفيد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أصدرت قراراً للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر برنامج أجير.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن الوزارة تتيح لهذا العام خدمة تصريح العمل لموسم الحج، حيث يتيح التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.

الاشتراطات الصحية الخاصة

وشددت  الوزارة على ضرورة توفر الاشتراطات الصحية الخاصة بكوفيد 19 للراغبين في العمل لموسم الحج, حيث يشترط أن يكون محصنًا أو ضمن فئات المحصنين (محصن جرعة أولى - محصن جرعتين -محصن متعافي) إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المزمنة.

يذكر أن برنامج أجير يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودي و ذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، ويهدف إلى تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.

ويمكن لصاحب العمل أو الأفراد استخراج تصريح العمل والعمل المؤقت إلكترونياً بشكل سهل وسريع عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (https://www.ajeer.com.sa/login) .

 

 

 

 

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IMG_7047
موسم الحج تصريح عمل وزير القوى العاملة القوى العاملة كوفيد 19 السوق السعودي

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