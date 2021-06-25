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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبادرة هنجملها

زراعة 3200 شجرة في الوادي الجديد ضمن مبادرة هنجملها .. تفاصيل

مبادرة هنجملها
مبادرة هنجملها

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا بعنوان، مبادرة هنجملها .. لزراعة 3200 شجرة فى الوادى الجديد.


ووفقا للتقرير، تستقبل محافظة الوادى الجديد مبادرة هنجملها التى تستهدف زراعة 3200 شجرة مثمرة بالمحافظة، سيتم توزيعها ما بين زراعة 1600 شجرة بجامعة وزراعة 1600 أخرى بنطاق المحافظة.


وتلك الأشجار  تحتوى على أصناف متنوعة من أشجار الليمون والمانجو والزيتون، من أجل الحد وتقليص مخاطر الاحتباس الحرارى وزيادة المساحة الخضراء، وبث روح الانتماء بين أطياف المجتمع المدنى.


وقال المهندس محمد قبطان، منسق مبادرة هنجملها، إن زراعة 3200 تكون بمساحة 24 فدان بالمحافظة، مشيرا إلى أن المبادرة انطلقت بتاريخ 1/3/2017 من مدينة العاشر من رمضان.


ووجه رسالة لشباب مصر، قائلا: إن من لديه فكرة او إرادة أو عزيمة أو حب لوطنه يبادر بمخاطبة كل الجهات الرسمية لعمل أى مبادرة، لافتا إلى أن المبادرة كان حلمها هو زراعة الأشجار المثمرة، ولكن كان هناك قانون يمنع ذلك، إلا أنه على الفور تم مخاطبة تلك الجهات الرسمية وأتت الموافقة بعد 15 يوم لإطلاقها.


 وتابع أن المبادرة تحتوى على أكثر من 300 شاب على مستوى الجمهورية من مرسي مطروح إلى أسوان، لافتا إلى أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات ذات المناطق الصحراوية الأقل كثافة فى السكان، ولكنها أكثر مناخ صالح للعمل الزراعى.

وفى نفس السياق، كرم المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها"، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بإهدائه درع المبادرة تقديرًا لدوره الفعال والملحوظ في دعمها،  وأنشطتها في مختلف المحافظات.

ووجه الوزير، الشكر والتقدير لأعضاء فريق عمل  مبادرة "هنجملها"، مؤكداً أن المبادرة تسهم في نشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة في كافة المحافظات . 

وطالب الوزير فريق عمل المبادرة بضرورة بذل المزيد من الجهد لا سيما في تخيل افكار جديدة ومتنوعة خلال الفترة القادمة.

وأوضح "قبطان"، أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، وذلك بتفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

 

مبادرة هنجملها الوادى الجديد زراعة 3200 شجرة مخاطر الإحتباس الحرارى زيادة المساحة الخضراء شباب مصر

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