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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله جمعة يهنئ زيزو بالتجديد لـ نادي الزمالك

صدى البلد

هنأ عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، صديقه بالفريق أحمد سيد زيزو بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك ٣ مواسم أخرى .
 ونشر عبد الله جمعة عبر استوري انستجرام صورة له مع زيزو وعلق قائلا "الف مليون مبروك يا أخويا ".
 ونجح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك  في تمديد عقد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الكروي لمدة ثلاثة مواسم قادمة خاصة وأن عقد أحمد سيد زيزو كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
 وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تمديد عقد أحمد سيد زيزو عقب الجلسة التي جمعت بين إدارة النادي واللاعب، ووقع خلالها زيزو لمدة 3 مواسم.
 وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طلب تجديد عقد أحمد سيد زيزو لأنه من العناصر الأساسية بـ الزمالك ، وعقد مسئولو النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب جلسة مع اللاعب ووالده في حضور أعضاء المجلس وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة ووقع خلالها اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء.

نادي الزمالك باتريس كارتيرون أحمد سيد زيزو عبد الله جمعه الفرنسي باتريس كارتيرون

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