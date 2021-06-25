عبد الله جمعة يهنئ زيزو بالتجديد لـ نادي الزمالك
هنأ عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، صديقه بالفريق أحمد سيد زيزو بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك ٣ مواسم أخرى .
ونشر عبد الله جمعة عبر استوري انستجرام صورة له مع زيزو وعلق قائلا "الف مليون مبروك يا أخويا ".
ونجح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تمديد عقد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الكروي لمدة ثلاثة مواسم قادمة خاصة وأن عقد أحمد سيد زيزو كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تمديد عقد أحمد سيد زيزو عقب الجلسة التي جمعت بين إدارة النادي واللاعب، ووقع خلالها زيزو لمدة 3 مواسم.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طلب تجديد عقد أحمد سيد زيزو لأنه من العناصر الأساسية بـ الزمالك ، وعقد مسئولو النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب جلسة مع اللاعب ووالده في حضور أعضاء المجلس وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة ووقع خلالها اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء.