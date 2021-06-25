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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر في أسبوع.. انطلاق مدرسة "الإمام الطيب".. واستئناف المصالحات المتوقفة بسبب كورونا

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

نشر موقع صدى البلد، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الأخبار المهمة في مشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي عن أهم أخبار الأزهر في أسبوع

بدء الدراسة بمدرسة "الإمام الطيب"

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالأزهر الشريف عن بدء الدراسة  بـ "مدرسة الإمام الطيب" للطلاب الوافدين المقيدين بإحدى الجهات الدراسية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ابتداء من يوم الأحد الموافق ٤ يوليو من العام الجاري، بمعهد فتيات البعوث الإسلامية.

وشدد وكيل الأزهر الشريف على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأن تبدأ المدرسة بالفصول المباشرة ثم الافتراضية، فور استقرار الفصول وانتظام حضور الطلاب المباشر بالمدرسة.

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فضائح الصهيونية

نشرت حملة "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف؛ نصرة للقدس والقضية الفلسطينية، إصدارًا مرئيًا جديدًا بعنوان "الحركة الصهيونية الشر المستطير"، يتناول تاريخ الحركة الصهيونية وخططها الإجرامية لسرقة الأراضي الفلسطينية.

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سفير الدومينيكان وشيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان بالقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يبذل جهودا كبيرة لتعزيز قيم الحوار والإخاء والتسامح عالميا، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع الدومينيكان، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المناسبة لتدريب الأئمة المسلمين في الدومينيكان على معالجة القضايا والمشكلات المعاصرة.

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شكاوى طلاب العلمي من أسئلة الديناميكا

وتفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات القطاع، عدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالمرج والخصوص.

وزار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهدي المرج والخصوص للبنين والفتيات، وذلك خلال أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة النحو.

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نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وأناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة امتحان الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2020/2021م.

كما اعتمد فضيلته نتيجة امتحانات الدورالأول لـ"أبنائنا في الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى الصف الثاني الثانوي. 

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تجديدات مستشفى الأزهر بدمياط


افتتح  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، وحدة الجاما نايف بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط.

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تحديد مواعيد الصلح المتوقفة بسبب كورونا

وجهت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، جميع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات بالتنسيق والتواصل مع الجهات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان والعمد والمشايخ لتحديد مواعيد نهائية لإعلان المصالحات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وكلَّفت اللجنة خلال اجتماعها بمشيخة الأزهر- الدكتور سعيد عامر، عضو اللجنة، بتكثيف جهود  القوافل الدعوية للوعاظ والواعظات بالأزهر في المحافظات لبيان أهمية التصالح في المجتمع واستقراره، وذلك لمساعدة لجان المصالحات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها وإرسال تقارير للجنة العليا لرفعها إلى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يعطي اهتماما خاصا لمتابعة أعمال اللجان.

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رئيس دينية الشيوخ يتفقد وحدات التحول الرقمي

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ يرافقه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة، والعميد باسم قمر نائب مدير الأمن الإداري للجامعة، أعمال الإنشاءات الجديدة  الشاملة في مبنى إدارة الجامعة.

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الأزهر الامام الطيب القدس شيخ الأزهر امتحانات البعوث الإسلامية

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