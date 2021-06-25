تسريبات تكشف مواصفات هاتف هونر Honor X20 SE للفئة المتوسطة

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Honor X20 SE من شركة هونر الصينية، والذي يأتي بعدد من المواصفات المتميزة مع سعر مناسب للفئة المتوسطة، حيث من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.

مواصفات هاتف Honor X20 SE من هونر للفئة المتوسطة

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Honor X20 SE من هونر سيأتى بشاشة من نوع LCD ، وبقياس 6.6 بوصة ، بجودة+ Full HD ، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومع نوتش على شكل قطرة ماء فى أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية ، ووزن 179 جراما، وهيكل فائق النحافة - 7.46 مم.

كاميرا هاتف Honor X20 SE

وسيقدم هاتف Honor X20 SE من هونر كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل مع فلاش LED.

وسيعمل هاتف Honor X20 SE من هونر بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 700، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

بطارية هاتف Honor X20 SE

وسيحتوى هاتف Honor X20 SE من هونرعلى بطارية كبيرة بقوة 4000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، يتم شحنها عن طريق منفذ Type-C، وهو ما يتناسب مع هاتف Honor X10 5G . .





