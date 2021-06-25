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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف هونر Honor X20 SE للفئة المتوسطة

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف هونر Honor X20 SE للفئة المتوسطة

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Honor X20 SE من شركة هونر الصينية، والذي يأتي بعدد من المواصفات المتميزة مع سعر مناسب للفئة المتوسطة، حيث من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف خلال الأسابيع المقبلة.   

 

مواصفات هاتف Honor X20 SE  من هونر للفئة المتوسطة 

 

وبحسب موقع GSMArena  فإن هاتف Honor X20 SE من هونر سيأتى بشاشة من نوع LCD ، وبقياس 6.6 بوصة ، بجودة+ Full HD  ، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومع نوتش على شكل قطرة ماء فى أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية ، ووزن 179 جراما، وهيكل فائق النحافة - 7.46 مم.

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كاميرا هاتف Honor X20 SE

Honor X20 rumored specs point to Dimensity 700 chipset

وسيقدم هاتف Honor X20 SE من هونر كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل مع فلاش LED.  

 

وسيعمل هاتف Honor X20 SE من هونر بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع  Dimensity 700، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت،  وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. 

 

بطارية هاتف Honor X20 SE

 

وسيحتوى هاتف Honor X20 SE من هونرعلى  بطارية كبيرة بقوة 4000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، يتم شحنها عن طريق منفذ  Type-C، وهو ما يتناسب مع هاتف Honor X10 5G . .


 
 

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