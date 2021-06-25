تنفيذ مستشفى عام سعة 220 سريراً بـ العبور

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ مستشفى عام سعة ٢٢٠ سريراً لخدمة سكان مدينة العبور والمدن المجاورة.

بناء مستشفى فى العبور

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بأنه تم صب سقف الدور الأرضي لمبنى المستشفى.



‏وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أن مشروع بناء المستشفى يأتي فى إطار زيادة الخدمات بمدينة العبور وتلبية احتياجات المواطنين.

بناء مستشفى بالعبور

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم التأكيد على الاستمرار فى زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ مشروع المستشفى بالوقت المحدد.

وكلف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع وإزالة أي عقبات، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمشروع بالمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية.