الإنتاج الحربي: الثورة الصناعية الرابعة تشمل تفاعل الآلة مع الإنسان

الذكاء الإصطناعى

قال الدكتور أحمد عبد النظير، مستشار وزير الإنتاج الحربي، إن رقمنة الصناعة مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن الثورة الأولى كانت لإستخدام البخار وتحريك الآلة، ثم فى الثورة الثانية فى المعدات الأكبر وتحريكها بالكهرباء، والثالثة دخول الكمبيوتر.



وأضاف "عبد النظير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه فى الثورة الصناعية الرابعة الآلات هناك منظومة خاصة بها تربطها ببعضها البعض، وتجميع الداتا أونلاين طوال عمل تلك الالات.



وتابع أنه يتم تعظيم الإستفادة بالمصنع من أجل تقليل الهدر والطاقة وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج، لافتا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة هى تفاعل الآلة مع الإنسان من خلال البرمجة وإستخدام الذكاء الإصطناعى فى تطوير العملية الصناعية بالكامل.



وأشار إلى أن المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة تقام بالتعاون مع شركة عالمية وشركة مصرية والإنتاج الحربي، متابعا أن تلك الشركة العالمية لديها كورس لتأهيل مهندسين الإنتاج على عملية تحويل المصنع إلى نظام الثورة الصناعية الرابعة.



وأكد أن المتدرب فى هذا الكورس يأخذ شهادة بحوالى 3 ألاف دولار، مضيفا أن العرض الحالى سيقدم هذا التدريب لألف مهندس مصرى مجانا.



وفى نفس السياق، قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن اليوم شهد إطلاق مبادرة تدريب 1000 مهندس مصري على التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع شركة جنيرال الكتريك الأمريكية .



وتابع "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المبادرة تسهل تدريب عدد من مهندسي الإنتاج الحربي في هذه المبادرة، لكي يكونوا قادرين على تدريب 1000 مهندس على الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن أي شركة تستطيع التقدم لهذه المبادرة من خلال اتحاد الصناعات.



ولفت إلى أن الإنتاج الحربي شهد طفرة كبيرة جدًا خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المساهمة في عدد كبير من المشروعات القومية ، والتعاون معه الكثير من الشركات الاجنبية، خلاف التعاون مع وزارة الكهرباء في عدد كبير من المشروعات، وإنتاج العداد الذكي والرقمي ، خلاف عداد المياه والغاز الحديثة.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن تنفيذ برنامجين لتدريب عدد من مهندسي الإنتاج والصيانة بشركاتها التابعة وذلك في إطار المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية "General Electric Digital" وممثلها المصري شركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN".

وفي هذا الإطار صرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي بأن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة انتقال الصناعة المصرية للعمل وفق نظام التحول الرقمي، مضيفاً أن المبادرة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنفذها وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركتيّ "جنرال إليكتريك ديجيتال" و"أيقن" بهدف بناء قدرات التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال تأهيل مهندسي الإنتاج الحربى وكذا شباب المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.