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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. المصري يسعى لتأمين الوصافة أمام الإنتاج الحربي

المصري ضد الإنتاج
المصري ضد الإنتاج الحربي

يلتقي فريق المصري مع نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، في مباراة اليوم، لتأمين الوصافة.

 

وخاض فريق المصري 26 مباراة في الدوري الممتاز حتى الآن، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 لقاءات.

 

على الجانب بقريق الإنتاج الحربي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري، تمنحه دفعة معنوية، للقتال خلال الفترة المقبلة، من أجل البقاء، في مسابقة الدوري الممتاز، الموسم المقبل.

 

ولم يتذوق الإنتاج الحربي طعم الفوز، سوى في مباراتين هذا الموسم، بينما تعادل في 8 لقاءات، وخسر 14 مواجهة.

 

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بفوز المصري على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف دون رد.

 

ويحتل المصري وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ 58 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 18 والأخير بـ 14 نقطة.

 

مباريات آخرى في الدوري الممتاز:

الجونة x سيراميكا كليوباترا -  الساعة 5:00 مساء - on time sport 1        

غزل المحلة x الاتحاد السكندري - الساعة 7:00 مساء - on time sport 1            

أسوان x وادي دجلة - الساعة 7:00مساء - on time sport 2

 

المصري الانتاج الحربى الدوري الممتاز مسابقة الدوري الممتاز المصري ضد الإنتاج الحربي

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