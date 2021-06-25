مبادرة لفتح منافذ لمشروع جمعيتي بـ شمال سيناء

فرص عمل للشباب

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، مبادرة فتح منافذ لمشروع جمعيتي بمدن محافظة شمال سيناء، بهدف خلق فرص عمل للشباب الخرجين من أبناء سيناء، حيث تقدم الأوراق بمقر مديرية التموين والتجارة الداخلية بالعريش شمال سيناء.

وقال علاء الدين سمري مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إنه لابد وأن تتوافر عدد من الشروط لمن يرغب في التقدم للحصول علي مشروع جمعيتي، أهمها وجود محل تجاري مرخص وتتوافر فيه الشروط الصحية المناسبه بمساحة لا تقل عن ٣٠ مترا ومجهز به ثلاجه عرض، مع توفير مخزن للمحل، وأن يكون لديه سجل تجاري دون شرط مرور عام علي قيده.

كامل الأهلية:

وأن يكون المتقدم كامل الأهليه والسن يتراوح من ٢١ إلي ٤٥ عامآ ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ، وأن يكون حاصل علي مؤهل متوسط فما أعلي.

ويشترط أن يكون المتقدم حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدي الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لديه بطاقة ضريببية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية، مع تقديم إقرار وتعهد بأنه علي إستعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة علي حسابه الخاص٠

جمعيتي