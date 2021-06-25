حتى لا تصاب بالسكري.. الطقوس السليمة لاحتساء القهوة

قال الدكتور محمد سامي، استشاري تغذية، إن احتساء القهوة لدى بعض المصريين يصل إلى حد ما لنوع من الإدمان، موضحا أن القهوة لها طقوس صحية من الواجب اتباعها، حتى لا تتحول إلى إدمان، ولا يستفيد منها الجسم.

وأضاف محمد سامي، خلال لقاء عبر سكايب، لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكمية المسموحة والصحية من مادة "الكافيين"، هي كوب واحد يوميا، لافتا إلى أن التوقيت السليم لإحتساء الكافيين، صباحا وحتى السادسة مساء.

ولفت استشاري التغذية إلى أن احتساء القهوة صباحا على الريق، يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل القرح والإرتجاع والتهابات جدار المعدة.

وتابع أن شرب القهوة بمعدل كوب إلى كوبتين فقط يوميا، يساعد على تحسين نشاط القلب، وتجنب فشل عضلات القلب، وتقليل الإصابة بـ السكري، والزهايمر.



وأشار إلى أن القهوة الخضراء تعد من أكثر الأسباب التي تقلل الشهية، وتزيد من الحرق، وهي آمنة بالكامل على الجسم.

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

يشرب معظم الناس القهوة أول شيء في الصباح، ولكن هناك مخاطر صحية مرتبطة بذلك، شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يضر بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم وحرقة المعدة، كما يمكن أن يزيد من القلق ويعيق قدرتك على التركيز.

يمكن أن تؤثر القهوة بشكل خطير على الجهاز الهضمي، ويمكن أن تؤثر على إنتاج المعدة للحمض ، وإذا لم تكن قد أكلت شيئًا بالفعل ، فقد يتسبب الحمض في تلف بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم وحموضة المعدة.

ولكن هذا ليس الخطر الوحيد، إن شرب القهوة على معدة فارغة "يمكن أن يسبب لك التوتر ، والهزات ، وتأثيرات انسحاب أخرى ، بما في ذلك تغيرات المزاج" ، يمكن أن يزيد أيضًا من أعراض القلق ، بالإضافة إلى زيادة معدل ضربات القلب والتهيج وعدم القدرة على التركيز.

فقد أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة في الواقع يقلل من مستويات الكورتيزول لديك في كثير من الأحيان ، وسيؤدي هذا الاستيقاظ في الصباح الباكر إلى نتائج عكسية ، مما يجعلك تشعر بالنعاس.

وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فوائد القهوة من قبل باحثون في جامعة ساوثهامبتو، ان محبي القهوة يمكن ان يكون اقل عرضة لمشاكل الكبد والتي تظهر مع التقدم في العمر بخلاف من لا يشربون القهوة.

واوضح الباحثون، ان الأشخاص الذين يشربون القهوة بإستمرار أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد المزمنة مقارنة بمن لا يشربون القهوة بنسبة 21 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وافاد الباحثون، انه تحتوي القهوة على مركبات تسمى kahweol و cafestol والتي يعتقد أنها تخفف الالتهاب الذي يمكن أن يتلف الكبد، وتوجد هذه المركبات بنسب أعلى في البن المطحون؛ حيث أن الكافيين يحارب ندبات الكبد الضارة.

وقال الدكتور أوليفر كينيدي مؤلف الدراسة التي نشرت في مجلة BMC Public Health من جامعة ساوثهامبتون، ان القهوة متاحة على نطاق واسع والفوائد التي نراها قد تعني أنها يمكن أن تقدم علاجًا وقائيًا محتملاً.