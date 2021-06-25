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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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واعظات وزارة الأوقاف فكر جديد لمحاربة الفكر المتطرف.. تفاصيل

ميرفت عزت، أحدى واعظات
ميرفت عزت، أحدى واعظات وزارة الأوقاف

قالت ميرفت عزت، إحدى واعظات وزارة الأوقاف، إن فكرة الواعظات منتشرة منذ فترة طويلة داخل المساجد وبعدد كبير، والفترة الماضية حدث تطور وتنقية للواعظات من قبل وزير الأوقاف لاختيار الأجدر، وفقا لبعض الاختبارات.
 

وأضافت "ميرفت عزت"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مفاهيم خاطئة عن الإسلام، وهنا جاء دورنا لتصحيح تلك المفاهيم عن طريق زيارة القرى والمراكز والتحدث مع السيدات، موضحة أن التشدد في الدين يساهم بشكل كبير في تضارب مفاهيم الإسلام.


وأوضحت إحدى عظات وزارة الأوقاف: أن اختيار الواعظات يتم على عدة أسس منها التخرج من معهد الدعاة وحفظ القرآن الكريم، ومن ثم الالتحاق بوزارة الأوقاف من أجل الحصول على تصريح التواجد داخل المساجد، منوها إلى ان فكرة الواعظات ساهمت كثيرا في حل بعض الأزمات المتواجدة بين النساء.
 

وتابعت أن عدد الواعظات يزداد فترة تلو الأخرى، وبدأ في الانتشار خارج المساجد لتقديم الدعم النفسي للسيدات، مشيرة إلى وجود بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة.


وفي سياق متصل أكد الشيخ  جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن المرأة لها الحق مثل الرجل في دخول المسجد والصلاة به، إلا أن بسبب أزمة فيروس كورونا حدثت قرارات إغلاق المساجد لأكثر من عام، ثم عاد فتح المساجد بتدابير وقائية وتقتصر على الصلاة للرجال فقط.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية  كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فتح المساجد كان جزء وعادت صلاة الجمعة بتدابير احترازية لـ10 دقائق فقط، معبرا عن أمله في زوال الوباء وأن تعود أماكن صلاة السيدات وجميع مرافق المسجد للعمل مرة أخرى، كما أنه في حالة عدم السيطرة على مصلى السيدات من قبل الإمام إذ كان يتم اتخاذ قرار الإغلاق.

وأوضح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن أي مسجد به واعظات من الأزهر يتم فتح المصلى لاستقبال السيدات، مشيرًا إلى أن أي سيدة مسئولة تأتي وتمضي إقرار وسيتم فتح الباب للسيدات للصلاة، مؤكدًا عدم حدوث أي أزمة في مسجد خلال فترة كورونا أو انتشار للعدوى.


وفي ذلك السياق :

 

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف يعملان على قدم وساق من أجل عودة القوافل الدعوية مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا.
 

وأضاف “جابر طايع”: أن أول انطلاقه للقوافل الدعوية ستكون يوم الجمعة القادمة إلى محافظة الإسكندرية، موضحا أن القافلة ستشهد تواجد وزير الأوقاف و ووكيل الأزهر الشريف على رأسها، وهذا بمثابة إشارة بدء قوية.
 

وأكمل: بعد ذلك ستتوالي القوافل الدعوية، موضحا أن هذه القوافل تعد رسالة إلى الجميع حول تعاون وإلتفاف وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر.


وأشار إلى أن القافلة ستضم عدد كبير من الواعظين والأئمة والشيوخ، منوها إلى أن القافلة ستنطلق من مكتب محافظ الإسكندرية، وهذا دليلي على تكامل أركان الدولة.
 

وأكد على أن القوافل ستتحدث مع المسلمين داخل المساجد حول قضايا العصر وتجديد الخطاب الديني، مشددا على أن القوافل ستتوالي في باقي المحافظات مع الوقت.

 

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